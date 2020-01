Recensione NordVPN: sicurezza, velocità e vantaggi

Oggigiorno, proteggere la propria navigazione online è fondamentale. Furti e falle di dati, infatti, si verificano continuamente, mettendo in pericolo gli utenti spesso ignari delle conseguenze. La soluzione per navigare in modo protetto si chiama Virtual Private Network, detta anche VPN.

Sul mercato esistono oltre 800 VPN, gratuite e a pagamento, tuttavia non tutte sono in grado di offrire un servizio sufficientemente sicuro, veloce e affidabile. In questo articolo parleremo di NordVPN, uno tra i provider più utilizzati al mondo, conosciuto per velocità e stabilità delle connessioni offerte.

Caratteristiche e dettagli di NordVPN

NordVPN è un servizio con sede centrale a Panama che offre 2245 server sparsi in oltre 56 nazioni. La maggior parte dei server sono distribuiti in Europa e America, tuttavia è possibile trovare anche alcuni server in Asia e Medio Oriente, solitamente poco utilizzati.

Questo provider conosce l’importanza di poter navigare liberamente da qualsiasi dispositivo, motivo per cui mette a disposizione degli utenti oltre alla piattaforma per computer Windows a Mac OS, anche due applicazioni per mobili compatibili con device Android e iOS. Sia l’interfaccia desktop che le applicazioni presentano un funzionamento simile che permette di configurare e attivare la VPN in pochi click, proteggendo la connessione in men che non si dica.

La modalità di selezione dei server è intuitiva e la VPN è dotata di alcune funzionalità uniche come “smartplay”, tecnologia che permette di combinare alla rete virtuale privata un DNS dinamico per aggirare ogni tipologia di firewall di geo-protezione.

La velocità offerta dal servizio varia a seconda di diversi parametri come stabilità e velocità delle propria connessione di base, distanza del server scelto e sito su cui si decide di navigare. In generale, la connessione VPN generalmente impone un rallentamento di circa 3 Mbps, che potrebbe aumentare nel caso in cui venga scelto un server che si trova letteralmente dalla parte opposta del pianeta in cui si è realmente connessi. In ogni caso, la connessione è sempre abbastanza stabile, tanto da permettere di guardare film e serie TV in streaming senza problemi.

Per quanto riguarda la sicurezza, NordVPN mette a disposizione dei propri utenti diversi protocolli di crittografia tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP/IPsec e IKEv2/IPsec. Tra questi, OpenVPN è il più sicuro, ma anche il più lento. Coloro che preferiscono valorizzare di più la velocità rispetto alla sicurezza dovrebbero optare per le altre opzioni presenti.

Perché navigare con NordVPN?

Essenzialmente i motivi principali per cui scegliere NordVPN rispetto ad altri servizi sono tre:

Sede centrale non soggetta a leggi di sorveglianza Internet. Panama non impone delle leggi che obbligano a salvare e rendere accessibili registri sull’attività degli utenti a dipartimenti e agenzie governative preposte. In questo senso quindi, la società è in grado di proteggere realmente la privacy dei propri utenti.

Elevata compatibilità e semplicità d’uso. L’interfaccia semplice da usare su tutti i sistemi operativi è senza dubbio uno dei punti di forza di questa VPN. Potrebbero mancare alcune opzioni di personalizzazione avanzate, tuttavia, questo è risulta essere un vantaggio per coloro che non hanno alcuna competenza tecnica e desiderano solo premere un tasto e navigare in sicurezza.

Velocità e sicurezza al passo con i tempi moderni. Internet si evolve di continuo, per questo motivo è importante che le connessioni stiano al passo con questi cambiamenti. NordVPN ha un team di sviluppatori che lavora costantemente per offrire sempre il massimo della velocità e sicurezza possibile.

