Il reddito di cittadinanza è un sussidio riconosciuto alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di genere essenziali e primari.

A mio avviso è difficile collocare il pagamento del bollo auto o della multa con il reddito di cittadinanza 2020 . Lo può fare solo se effettua un prelievo in contanti (nei limiti stabiliti) e con i soldi in contanti proceda al pagamento del bollo o della multa.

Un lettore ci ha scritto: Buongiorno vorrei sapere se on la carta rdc posso pagare il bollo e una multa grazie

Quando viene a mancare un soggetto del nucleo familiare il sussidio riconosciuto viene riformulato, in base ai componenti del nucleo familiare considerando anche i familiari disabili che hanno una maggiore tutela. Nel suo caso sicuramente non prenderà lo stesso importo. Le consiglio di richiedere l’ Isee corrente e di procedere con l’aggiornamento prima che le venga bloccato.

Un lettore ci scrive: Buongiorno, percepisco il rdc il nucleo familiare era composto dal sottoscritto e da mia sorella venuta a mancare qualche giorno fa la quale era invalida al 100% con accompagnamento e per questo prendeva la pensione d’invalidità . Vorrei sapere se l’importo che percepisco rimane lo stesso o viene rivisto. Grazie

Il Reddito di cittadinanza 2020 è una misura entrata in vigore nel decreto n. 4/2019 e si rivolge ai cittadini e famiglie in difficoltà economiche. Oggi esamineremo il caso un di due nostri lettori: cosa succede se viene a mancare il familiare disabile e se è possibile pagare il bollo auto con il reddito di cittadinanza.

