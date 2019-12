Reddito di cittadinanza: a dicembre bisogna integrare l’ISEE?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube

Quindi, se non ci sono variazioni, l’ISEE presentato è valido per tutta la fruizione del reddito di cittadinanza. Inoltre, va chiarito che l’Isee ha una validità fino al 31 dicembre 2019, è possibile presentare una domanda di DSU solo dopo la scadenza, ad eccezioni cambiamenti sostanziali (reddituali e nucleo familiare), che ne richiedono la modifica. Il rinnovo dell’Isee, quindi, può essere richiesto solo a partire dal 1° gennaio 2020.

In risposta al nostro lettore, non deve fare più nessuna comunicazione. La DSU ai fini isee deve essere presentata soltanto nel caso di variazione del nucleo familiare o variazione dei redditi dei familiari compresi.

Le cause di decadenza del reddito di cittadinanza sono le seguenti:

Prima di rispondere al lettore analizziamo quali sono le cause di decadenza dal reddito di cittadinanza.

Continuano i dubbi sul reddito di cittadinanza e l’aggiornamento Isee corrente, un lettore ci pone la seguente domanda: Salve, volevo sapere se mia mamma che prende da maggio del 2019 la pensione di cittadinanza, e dopo avere fatto l’integrazione di ottobre (ed è andato tutto a buon fine), a dicembre deve ripresentare l ise, o va bene così.? Non deve più presentare niente per eventuali rinnovi? Grazie

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.