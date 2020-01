Reddito di cittadinanza, come richiedere il rinnovo dell’ISEE: procedura e documenti

Per i percettori del reddito di cittadinanza è necessario, per continuare a beneficiarne, il rinnovo dell’Isee entro il 31 gennaio 2020. Per chi provvederà al rinnovo solo dopo tale data è bene sapere che il sussidio sarà sospeso in attesa del nuovo Isee. Come si fa a rinnovare l’Isee e quali documenti sono necessari? Vediamolo insieme.

Rinnovo Isee per reddito di cittadinanza

I cittadini che soddisfano i requisiti di accesso potranno presentare domanda di reddito di cittadinanza anche nel 2020. Per chi è beneficiario del sostegno al reddito dal 2019, invece, è necessario obbligatoriamente richiedere il rinnovo dell’Isee entro il 31 gennaio. Il rinnovo dell’Isee è necessario per verificare che rispetto al 2019 nulla sia cambiato nelle condizioni economiche, reddituali e patrimoniali dei beneficiari.

Come si richiede il nuovo Isee?

Per richiedere ed ottenere il nuovo Isee è necessario compilare nuovamente la DSU inserendo all’interno le informazione anagrafiche, patrimoniali e reddituali di tuti i componenti del nucleo familiare.

I documenti necessari per la compilazione della DSU sono:

carta identità del richiedente

stato di famiglia (va bene anche una autocertificazione dello stesso)

codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare

eventuale contratto di affitto

per gli extracomunitari, Inoltre, è necessario anche il permesso o la carta di soggiorno

se si è separati è necessaria anche la sentenza di separazione

Libretti di circolazione di tutti i veicoli posseduti dal nucleo familiari

Certificazione di disabilità se nel nucleo sono presenti disabili

Dichiarazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare

Eventuali canoni di locazione percepiti

CU di ogni componenti del nucleo familiare

Assegni per coniuge o figli se si percepiscono o si versano

Lista dei redditi non imponibili

Buste paga di ogni componente del nucleo familiare

Contributi percepiti dai diversi Enti

Iban e codice fiscale di chiunque nel nucleo familiare gestisca soldi

Giacenza media annuale del conto corrente e libretti di risparmio

Investimenti

Titoli posseduti

Assicurazioni intestate a chiunque del nucleo familiare

Reddito dei mutui accesi

Fabbricati e terreni posseduti

