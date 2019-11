Reddito di cittadinanza: come vedere se hanno ricaricato la card senza andare all’ufficio postale

Molti sono i lettori che ci scrivono chiedendoci quali sono i metodi per vedere se la carta del reddito di cittadinanza è stata ricaricata o meno e per conoscere il saldo senza recarsi all’ufficio postale. Non è, infatti, necessario recarsi ogni volta all’ufficio postale visto che esistono diversi metodi per verificare il saldo della card. Vediamo quali sono.

Saldo carta reddito cittadinanza

Un nostro lettore chiede: Salve non c’è un modo x sapere se hanno ricaricato la carta… X non andare sempre in posta a vedere mi può far sapere grazie mille

Non solo per capire se la card è stata ricaricata ma per tenere sempre sotto controllo la disponibilità economica per effettuare acquisti o meno. Ecco a cosa serve sapere il saldo della carta.

Innanzitutto è bene sapere che per conoscere il saldo della propria card è possibile chiamare, sia da numero fisso che mobile, il numero verde 800666888 che permette di conoscere con precisione l’importo presente sulla carta. Per conoscere il saldo della propria carta, ovviamente, nel momento che viene richiesto bisognerà indicare le 16 cifre che sono indicate sulla carta stessa.

Altri modi per conoscere il proprio saldo sulla carta del reddito di cittadinanza è chiedendo l’estratto conto dallo sportello Postamat delle Poste Italiane (dal quale è possibile, poi, effettuare anche il prelievo).

In ultimo, ma soltanto per coloro che sono in possesso di identità SPID è possibile vedere il saldo della carta dal sito ufficiale del reddito di cittadinanza.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest