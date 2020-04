Reddito di cittadinanza: con la card si può pagare la bolletta della luce intestata alla moglie?

Il reddito di cittadinanza, un’integrazione al reddito del nucleo familiare, viene erogato su una card. Il beneficiario può prelevare una somma del denaro in contanti ed il resto del sussidio può essere utilizzato pagando tramite la card associata al reddito di cittadinanza. Non tutti gli acquisti ed i pagamenti sono consentiti e si potrebbe, in caso di acquisti vietati, incorrere nella sospensione dell’erogazione del sussidio. Vediamoci chiaro.

Reddito di cittadinanza e pagamenti

Un nostro lettore ci scrive:

Buonasera

Volevo sapere se posso pagare la bolletta della luce

intestata a mia moglie ma con residenza diversa

E se lo faccio cosa rischio

Grazie

Con la card del reddito di cittadinanza non è possibile fare tutti i pagamenti di beni o servizi. Anche se non esiste un elenco specifico dei pagamenti ammessi con la card, è possibile desumerlo guardando l’elenco dei pagamenti non ammessi.

Non è possibile effettuare i seguenti tipi di pagamento:

giochi che prevedono delle vincite in denaro

spese presso club privati

spese presso gallerie d’arte (o simili)

è vietato acquistare navi e imbarcazioni da diporto, vietato anche noleggio e leasing

non si possono acquistare armi

non si può acquistare materiale pornografico e servizi per adulti.

Vietato l’acquisto di articoli da gioiellerie, pellicce

Vietato trasferire denaro ed acquistare servizi finanziari o assicurativi

Non si può, infine, trasferire il denaro presente sulla carta.

La bolletta della luce, quindi può essere pagata. Il problema nel suo caso è che la bolletta è intestata a sua moglie. Di norma i pagamenti delle utenze intestati ai componenti del nucleo familiare sono consentiti ma lei mi specifica che sua moglie ha una residenza diversa dalla sua.

In pratica se la bolletta in questione riguarda la casa in cui risiede e dimora il nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza non dovrebbero esserci problemi al pagamento della bolletta anche se intestata a un non residente con il nucleo stesso. Se, invece, la bolletta in questione riguarda un locale diverso da quello di residenza potrebbero sorgere dei problemi.

Il rischio che si corre ad effettuare un pagamento “non consentito” è quello di vedersi sospendere l’erogazione del beneficio.

