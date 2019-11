Reddito di cittadinanza: cosa succede se cambio auto?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube

2) La macchina di cui parla ha una cilindrata maggiore a quella prevista per i beneficiari del reddito (limite consentito 1600 cc). Ci penserei bene, quindi, prima di acquistarla.

1) Se cambia un’auto, tra l’altro regalata, e non supera la cilindrata concessa dalla normativa non dovrebbe avere problemi.

Per rispondere ai nostri lettori, quindi:

Inoltre, è vietato per chi percepisce il reddito di cittadinanza possedere auto con cilindrata superiore a 1600 cc.

La normativa del reddito di cittadinanza pone un vincolo sulle nuove immatricolazioni: on si può possedere, se si vuol ricevere il sussidio, un veicolo che sia stato immatricolato nei 6 mesi precedenti. Questo pone un limite anche all’acquisto di auto nuove, in questo caso, infatti il sussidio potrebbe essere sospeso.

La percezione del reddito di cittadinanza è vincolata al patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa, dal patrimonio finanziario ma anche dal possesso di auto. Il beneficio, infatti, non viene riconosciuto a chi è in possesso di veicoli immatricolati nei sei mesi precedenti la richiesta di sussidio. Ma il divieto è anche posto sulla tipologia del veicolo posseduto. Facciamo chiarezza.

