Reddito di cittadinanza: data di pagamento di dicembre 2019

Arriverà tra poco il pagamento del reddito di cittadinanza relativo al mese di dicembre. Il pagamento come tutti i mesi sarà caricato il 27 dicembre. Va ricordato che la card può essere ritirata presso gli uffici postali solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Inps che perviene tramite e-mail o sms. La comunicazione contiene l’esito della domanda; si solito arriva dopo 15 giorni del mese successivo alla avvenuta presentazione della domanda.

Reddito di cittadinanza e tredicesima mensilità

Ricordiamo che chi percepisce il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, non ha diritto alla tredicesima mensilità, lo stesso discorso è per i soggetti che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi e bonus bebè.

Riepilogando percepiranno il pagamento del reddito di cittadinanza entro il 27 dicembre coloro che hanno presentato la domanda entro ottobre 2019; diversamente coloro che hanno presentato la domanda nel mese di novembre 2019, riceveranno il primo pagamento a partire della seconda metà di dicembre. Invece, per chi presenterà la domanda a dicembre il primo pagamento del reddito di cittadinanza sarà accreditato entro il 15 gennaio 2020.

Per verificare se la domanda è stata accettata è possibile collegarsi sul sito Inps attraverso le credenziali di accesso Inps, tramite le credenziali SPID o il Cns.

È possibile contattare anche il call center con il numero unico per il reddito di cittadinanza messo a disposizione dei cittadini: Qual è il numero verde per il reddito di cittadinanza? Come usarlo?

