Arrivano molte richieste da parte dei nostri lettori su cosa si può acquistare o pagare con il Reddito di cittadinanza. Prima di addentrarci nelle domande poste dai lettori, ebbene specificare cos’è il reddito di cittadinanza e qual è l’obbiettivo finale di questa misura.

Reddito di cittadinanza

La misura è stata inserita nel decreto-legge n. 4/2019 ed è nata per combattere la povertà e creare nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è quello di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro con lo scopo di aumentare l’occupazione e diminuire le disuguaglianze e contrastare la povertà.

Il Reddito di cittadinanza è un sussidio riconosciuto sulla base del reddito e del patrimonio del nucleo familiare. Consiglio di leggere: Reddito di cittadinanza: differenza fra valore mobiliare e immobiliare

Reddito di cittadinanza: 7 domande (FAQ aggiornate)

1) Acquisto lavatrice

Buongiorno, vorrei chiedere se posso pagare con la carta un elettrodomestico (lavatrice)

Dal decreto attuativo del Reddito di Cittadinanza pubblicato in G.U., il Ministero del lavoro ha allargato le spese ammesse con la card RdC. Nella nuova lista ufficiale rientrano i piccoli e grandi elettrodomestici. Quindi, la lavatrice rientra nella nuova lista di spese che si possono effettuare.

2) Giochi: droni

Si possono acquistare giochi come droni e quanto si può spendere

Come sopra riportato il Ministero del lavoro ha ampliato la lista, i giochi come i droni, non son considerati beni necessari. Quindi, la risposta è no.

Rimangono infatti esclusi nella nuova lista del RdC: le spese per l’abbonamento ai servizi streaming come Netflix o Spotify, accessori come collane e bracciali, superalcolici.

3) Rifornimento di benzina o acquisto delle sigarette

Buongiorno, si può mettere benzina e comprare un pacchetto di sigarette si può grazie

La risposta è NO per entrambe le spese, le sigarette e le spese inerenti alle auto non sono considerati beni primari per le esigenze del nucleo familiare.

4) Assicurazione auto

Si può pagare la assicurazione della macchina con la carta cittadinanza

Anche in questo caso la spesa non è inclusa nelle spese che si possono effettuare con la card RdC.

5) Cartelle esattoriali

Buongiorno, stavo leggendo un articolo riguardo a cosa si può pagare con la carta RdC. Volevo chiedere un’informazione: si possono pagare con la carta i rimborsi delle cartelle esattoriali dell’ufficio dell’entrate? Perché alla Posta non mi sanno dare informazioni a riguardo. Grazie

Nell’elenco predisposto dal Ministero vengono inserite nelle spese possibili il mutuo della casa dove si abita e il fitto. Le cartelle esattoriali non rientrano nelle spese possibili. Quindi, la risposta è NO.

6) Bollo auto

Buongiorno, vorrei sapere se, con la carta RDC posso pagare il bollo in posta. Grazie attendo Vs risposta

Il bollo auto, l’assicurazione, la benzina, spese manutenzione auto, sono tutte spese che non possono essere effettuate con la card RdC

7) Materiale scolastico

Si può comprare materiale scolastico?

La nuova lista presentata dal Ministro del Lavoro apre la porta a molti acquisti, come: tablet, telefonini, libri, ecc. Quindi, a mio avviso il materiale scolastico necessario per il diritto allo studio, rientra.

