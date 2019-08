Reddito di cittadinanza: donazione casa, acquisto auto usata e scooter

Chiariamo alcuni dubbi sul Reddito di cittadinanza e l’acquisto di un’auto usata, uno scooter e la donazione di un immobile. Ricordiamo che nel reddito di cittadinanza, una delle criticità deriva dal patrimonio immobiliare che è diverso dalla casa dove si abita e ha un tetto massimo di 30.000 euro. Viceversa, il patrimonio finanziario non deve superare i 6.000 euro fino ad un massimo di 20.000 euro in base all’incremento in base al numero dei componenti del nucleo familiare e la presenza di un familiare disabile.

Vincolo anche sugli autoveicoli, infatti, non è possibile possedere o avere disponibilità di veicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti alla richiesta del RDC di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiori a 250 cc immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti. Il divieto di possesso anche di navi e imbarcazioni da diporto.

Abbiamo redatto una guida completa su cosa si può acquistare e cosa no con la carta del Rdc in quest’articolo: Carta Reddito di cittadinanza, si può pagare la benzina, mobili e cellullari?

Chi fruisce del Reddito di cittadinanza si può acquistare un auto usata?

1) Una persona che percepisce il reddito di cittadinanza può acquistare una macchina USATA di c.c. 900? Corre il rischio di che le venga revoca il reddito? La cilindrata del veicolo in questione è inferiore rispetto ai 1600 di cui mi parla il decreto. Grazie resto in attesa di vostre notizie

Risposta: La normativa non esclude che chi possiede una macchina di piccola cilindrata anche acquistata già usata, venga considerato come un bene di prima necessità. Quindi, se l’acquisto è per una prima auto necessaria per la famiglia, questo non dovrebbe arrecare nessuna revoca dell’indennità per Reddito di Cittadinanza. Viceversa, se l’acquisto viene effettuato se già si possiede un auto e quindi per una seconda auto, questo potrebbe portare alla revoca.

Reddito di cittadinanza e doppia auto intestata

Acquistare uno scooter con la card Rdc

2) Salve, posso acquistare uno scooter di cilindrata 500 con la carta rdc?

Risposta: La normativa chiarisce che la card del Reddito di cittadinanza deve essere utilizzati per i beni di consumo e atti al soddisfacimento del bisogno della famiglia. Lo scooter non rientra in tale interpretazione, infatti la normativa esclude tutti gli acquisti relativi a servizi finanziari e crediti, di trasferimento di denaro, ecc. Quindi, non è possibile acquistare uno scooter con la Card Rdc

Donazione immobile

3) Buongiorno, ho una domanda da sottoporre. Se si percepisce il reddito di cittadinanza e si diventa proprietario di prima casa, tramite donazione, dopo aver fatto la domanda e dopo che la domanda è stata accettata come bisogna comportarsi? Bisogna comunicare qualcosa? E se si acquista un auto usata o a km 0 è necessario comunicare qualcosa? Come ci si deve comportare in questi due casi? Grazie cordiali saluti

Risposta: La normativa chiarisce che durante la fruizione del Reddito di cittadinanza, avvengono delle variazione dei requisiti che danno diritto al sostegno economico, è necessario comunicare tempestivamente le variazioni familiari, reddituali e patrimoniali.

Nel caso specifico si tratta di variazioni patrimoniali che devono essere comunicate all’Inps, mediante il modello “Rdc – Com Esteso”, entro i 15 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio. Dovranno essere comunicate tutte le variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli, di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) e c), del decreto istitutivo del Rdc.

Le lascio qui la guida completa per la comunicazione da inviare: Modello S181 per Reddito di cittadinanza: ecco cosa fare per inviarlo nei termini (guida completa)