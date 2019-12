Reddito di cittadinanza e aggiornamento Isee gennaio 2020

La più grande preoccupazione per i percettori del Reddito di cittadinanza è vedersi sospendere il beneficio. Proprio per questo motivo sono moltissimi i lettori che ci scrivono in merito alla scadenza dell’Isee corrente il 31 dicembre 2019 preoccupati su come provvedere alla presentazione del nuovo Isee. Vediamo cosa succede a chi non presenta nuovo Isee per gennaio 2019.

Reddito di cittadinanza e Isee

Per comodità riportiamo soltanto qualche domanda posta dai nostri lettori anche se sullo stesso argomento sono tantissime.

Essendo rimasta vedova ho dovuto rifare l’isee il primo ottobre 1919.

Volevo sapere se lo devo ripresentare i primi di gennaio 2020′ premetto che la mia situazione finanziaria non è cambiata in nulla.

Ringraziando anticipatamente Buongiorno, Sono percettore di Reddito di Cittadinanza il mio Isee corrente mi scade il 31/12/2019, dovendolo rinnovare i Caf riapriranno non prima del 7 Gennaio 2020 vi chiedevo se l’INPS terrà conto di questo ricevendo la nuova DSU e Isee non prima del 10/01/2020 senza rischiare la decadenza del beneficio; il mio timore è che questo avvenga perché ad Agosto 2019 il mio Isee Corrente scadeva il 19/08/2019 non trovando un Caf aperto sono riuscito solamente il 2/09/2019 a ripresentare il mio Isee, questo ha determinato la decadenza del beneficio ed ho dovuto rifare la domanda. Cosa si può fare ? Sono in possesso di Spid e credenziali INPS posso richiedere l’Isee da solo ? Cordiali Saluti e Grazie

Una volta ottenuto il beneficio del Reddito di cittadinanza, per i 18 mesi di validità del sussidio non è necessario ripresentare nuovo Isee poichè è valido quello presentato in fase di richiesta (a meno, come è accaduto nel corso del 2019, non sia l’Inps a rihiedere l’aggiornamento dei dati).

L’Isee relativo al Reddito di cittadinanza, infatti, va aggiornato soltanto se sopravvengono cambiamenti nel nucleo familiare del beneficiario o se muta la situazione reddituale o patrimoniale di qualsiasi componente del nucleo stesso.

Per rispondere ai nostri lettori, quindi:

1)Se da quando ha presentato l’Isee corrente ad oggi non sono intervenuti cambiamenti del nucleo familiare, reddituali o patrimoniali (ad esempio se con la morte di suo marito è diventata titolare di una pensione di reversibilità), l’Isee a gennaio 2020 non va ripresentato.

2) Dal 1 gennaio 2020 sono tenuti all’aggiornamento dell’Isee solo coloro che hanno subito cambiamenti nella composizione del nucleo familiare (nuove nascite, decessi ecc…) o che hanno visto mutata, dalla presentazione di quello precedente, la situazione reddituale o patrimoniale. Se vuole, per maggior scrupolo, ripresentare nuovo Isee, in ogni caso, può provvedere anche alla compilazione della DSU in autonomia sul sito dell’INPS e riceverà, nel giro di 24/48 ore il nuovo Isee corrente, ma le ripeto, se non ha avuto cambiamenti reddituali, patrimoniali o del nucleo familiare non è necessaria la presentazione di nuovo Isee.

