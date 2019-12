Reddito di cittadinanza e auto nuova: come non perdere il beneficio

Il reddito di cittadinanza, come abbiamo già scritto in diversi articoli, vincola l’importo mensile e la non decadenza del beneficio dal rispetto di determinate regole per chi ne fruisce. Una di queste regole riguarda la vettura di famiglia che deve rispettare determinati requisiti. Vediamo se è possibile cambiare l’auto mentre si fruisce del reddito di cittadinanza e come non rischiare di perdere l’importo mensile.

Reddito di cittadinanza e auto nuova

Un lettore, preoccupato, ci chiede:

Salve ho una domanda da fare. io possiedo un auto vecchia.un amico vorrebbe regalarmene una nuova di cilindrata 1000/1100. sono intestataria del reddito di cittadinanza. come mi devo comportare x non perdere il beneficio? grazie

La normativa del reddito di cittadinanza impone che i beneficiari non Siano in possesso di autovetture di cilindrata maggiore di 1600 cc e che non siano in possesso di un’auto immatricolata nei 6 mesi precedenti la richiesta del reddito di cittadinanza.

L’auto che vuole regalarle il suo amico, essendo di 1100 cc di cilindrata, rientra in quelle consentite dalla normativa. Ora l’importante è che la vettura in questione non sia stata immatricolata da meno di sei mesi (in quanto lei parla di un veicolo nuovo).

Se l’auto non è stata immatricolata di recente (entro 6 mesi) non rischia di perdere il reddito di cittadinanza poichè anche con questa vettura rispetterebbe i requisiti richiesti dalla normativa del sussidio. Perciò niente paura, accetti pure il regalo del suo amico, non ci sarà neanche bisogno di aggiornare l’ISEE per rimanere in regola con l’INPS.

