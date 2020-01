Reddito di cittadinanza: è giusto quello che mi danno?

Giustamente, essendo il Reddito di cittadinanza la promessa del superamento della povertà, non sempre l’importo erogato sembra essere adeguato alle condizioni del nucleo familiare. Quando fu annunciato il reddito di cittadinanza di 780 euro mensili massimi, molti hanno gioito pensando che la propria situazione economica si sarebbe aggiustata e sarebbero cominciati tempi migliori. I molti, però, sono rimasti delusi. Il reddito di cittadinanza non è uno stipendio ma un integrazione al reddito che permette a malapena di superare quella che è stata definita la soglia di povertà.

Reddito di cittadinanza e importi

Una lettrice ci scrive:

Io ho 3 figli 2 minorenni e 1 appena maggiorenne che non lavora ho un lavoro che non supera i 600 euro e sono in affitto casa ater 300 euro ho fatto la domanda i primi 2 mesi mi davano 180 poi 100 euro e giusto secondo voi il mio reddito non arriva a 7300 e la mia isee è sotto i 6000

Purtroppo, come accennato anche sopra, il reddito di cittadinanza è un’integrazione del reddito del nucleo familiare per permettere il superamento della soglia di povertà. Sono pochissime le persone che percepiscono gli importi massimi spettanti, ovvero soltanto coloro che hanno un ISEE pari a zero e non hanno redditi propri.

Nel suo caso l’importo massimo spettante sarebbe di 500 euro per lei, 200 euro per il figlio maggiorenne e 100 euro per ognuno dei figli minorenni a cui aggiungere il contributo per l’affitto di 280 euro. In totale, se non avesse altre entrate le spetterebbero 1080 euro. Da questa cifra, poi, viene sottratto il suo stipendio e tutte le altre entrate del nucleo familiare (se si percepiscono assegni di mantenimento per i figli sono da sottrarre, se si ricevono altri sussidi o altri aiuti questi vanno sottratti dalla cifra massima spettante).

Anche se l’ISEE, quindi, è al di sotto dei 6mila euro non spetta l’importo intero del reddito di cittadinanza poichè percepisce altri redditi.

Mi sembra giusto? Non lo so. So che ci sono persone che prendono sicuramente un reddito di cittadinanza più alto ma, magari, non hanno un lavoro. Non deve considerare il reddito di cittadinanza come l’entrata che le permette di vivere, ma semplicemente come l’aiuto che le permette di vivere meglio integrandosi al suo stipendio. Giusto o sbagliato, questo è quello che prevede la misura.

