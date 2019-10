Analizziamo il quesito di un nostro lettore sul reddito di cittadinanza: Gent.ma Sig.ra Angelina Tortora, le pongo un quesito di cui, purtroppo, non riesco ad avere risposte. Ho 62 anni e percepisco il RDC ed un assegno sociale per disabilità ed ho voglia di acquistare una moto, essendo da sempre motociclista, con un finanziamento a tasso 0. È possibile acquistarla anche se ha una cilindrata pari o superiore ai 250cc.? Se non lo fosse sarebbe possibile acquistarne una usata, sempre pari o superiore ai 250 cc., con qualche anno “sul groppone”?

Resto in attesa di un suo cortese interessamento. Cordiali saluti

Reddito di cittadinanza e acquisto moto

La normativa chiarisce che per accedere alla misura, oltre ai vari requisiti richiesti, è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il reddito di cittadinanza è una misura per combattere la povertà e creare nuovi posti di lavoro. Permette di poter effettuare acquisti necessari. A mio avviso la moto non rientra in questo concetto.

Si spera che il Ministero proceda a chiarimenti in merito, perché non essendoci delle disposizioni chiare, ognuno cerca di dare la propria interpretazione.

A mio avviso è difficile collocare l’acquisto di una moto percependo il reddito di cittadinanza, sia usata sia con finanziamento.

Mi dispiace, ma la mia risposta è negativa.

