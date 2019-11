Reddito di cittadinanza: è prevista la tredicesima a dicembre?

Molte sono le persone che, rispondendo ai requisiti di accesso richiesti, percepiscono da aprile 2019 in poi, il reddito di cittadinanza. Essendo una misura introdotto quest’anno e che in moltissimi percepiscono soltanto da pochi mesi le domande e i dubbi al riguardo sono molti. Ci adoperiamo, quindi, a dissiparne quando ci vengono proposti.

Reddito di cittadinanza a tredicesima

Un nostro utente ci scrive:

Buongiorno, sono un percettore di reddito di cittadinanza e mi sto ponendo il problema del Natale. E’ prevista la tredicesima per chi percepisce il beneficio? Perchè sapendolo in anticipo posso capire come regolarmi per le spese Natalizie.

La tredicesima è prevista per chi percepisce stipendio e alcuni trattamenti pensionistici. Il reddito di cittadinanza però al pari di altri benefici come il Bonus Bebè o come i disoccupati che percepiscono la Naspi, non prevede la tredicesima mensilità.

A dicembre, quindi, l’importo del reddito di cittadinanza sarà uguale a quello degli altri mesi.

C’è da dire, inoltre, che arrivando l’accredito del reddito di cittadinanza di dicembre alla fine del mese, le spese natalizie dovranno essere preventivate sull’accredito del mese di novembre.

Si ricorda, infatti, che non essendo il reddito di cittadinanza uno stipendio ma una misura a sostegno del reddito, non sono previste agevolazioni alcune per l’erogazione della mensilità di dicembre.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook – Twitter – Gnews – Telegram – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su WhatsApp al nuovo numero 3516559380 - inserisci questo numero in rubrica e inviaci il seguente messaggio tramite WhatsApp: "notizie", ti risponderemo il prima possibile.