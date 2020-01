Reddito di cittadinanza e rinnovo Isee 2020: le Faq aggiornate

Proponiamo le domande frequenti che ci sono state poste sull’Isee 2020 e il reddito di cittadinanza per venire incontro alle esigenze di tutti i beneficiari della misura che in questo mese di transito, in cui è richiesto il rinnovo dell’Isee, sono pieni di dubbi e perplessità. Vediamo le domande più frequenti e le relative risposte.

Rinnovo Isee e reddito di cittadinanza

Buongiorno da Aprile 2019 percepisco reddito di cittadinanza , il documento isee mi è stato rilasciato a febbraio 2019 non sono sicuro se il patronato potrà rilasciarmi già il nuovo attestato isee 2020 a gennaio , la mia domanda è in gennaio 2020 l Inps mi sospenderà il reddito ? Nel frattempo che ne faccio richiesta al Caf ? Di quello nuovo sicuramente ci vorrà un mese tra appuntamento con gli uffici e il rilascio , gentilmente è possibile averne qualche dritta e informazione più precisa? In attesa porgo i miei ringraziamenti

L’Isee richiesto a febbraio 2019 è scaduto, come tutti i modelli richiesti l’anno scorso, il 31 dicembre 2019. Deve richiedere il rinnovo dell’Isee entro il 31 gennaio 2020; per il mese di gennaio il Reddito di cittadinanza verrà erogato a tutti anche se entro la fine del mese deve essere rinnovato l’Isee, per chi non lo farà entro tale data, però, a febbraio il reddito di cittadinanza sarà sospeso.

In effetti ha ragione sulle tempistiche dei Caf per appuntamenti e rilascio Isee. se è in possesso del Pin INPS può provvedere in autonomia a compilare la DSU e a richiedere l’Isee, in un paio di giorni dovrebbe avere a disposizione il modello. Se non è in grado di farlo da sola, può chiedere l’aiuto ad un professionista abilitato (che però le chiederà l’onorario a differenza del CAF). In ogni caso se non riesce ad avere il rinnovo dell’Isee per la fine di gennaio il Rdc sarà sospeso fino a quando non si metterà in regola con i documenti.

Salve, io ho rifatto un nuovo isee perchè quello vecchio aveva scadenza 31 dic. 2019, ma mi è venuto un dubbio, bisogna rifare la domanda rdc o lascio le cose così come stanno e lo continuo a percepire lo stesso? Grazie per eventuale risposta.

La domanda del reddito di cittadinanza non va rinnovata, basta aver rinnovato l’Isee per continuare a percepire il sussidio.

Scusi volevo chiederle, ma una volta fatto L’ISEE nuovo per quest’anno lo devo presentare in qualche sportello in particolare ho una volta rinnovato si rinnova in automatico? Per esempio potrò andare come quando ho richiesto il reddito di cittadinanza in uno sportello di Poste Italiane a presentarlo, in caso L’ISEE deve essere portato da me di persona?

Una volta presentata al DSU ed ottenuto il modello Isee 2020, non deve presentarlo a nessuno sportello poichè a rilasciare l’Isee è proprio l’INPS e non deve essere presentato in nessuno sportello.

Salve.Volevo chiedere se in base della legge della stabilità che è uscito da poco a gennaio per l`isee posso chiedere il conteggio della anno 2019 anziché quello del 2018 ? E poi volevo sapere quali SN i casi per qui fare una nuova domanda per il RDC anche se si è beneficiario? Grazie mille

In base alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 Il reddito e il patrimonio possono essere riferiti ai 2 anni precedenti e, quindi, al 2018 e al 2019. C’è bisogno di presentare nuova domanda di reddito di cittadinanza solo nel caso vi siano delle modifiche nella composizione del nucleo familiare che non siano dovute a decessi o a nuove nascite (nel caso, quindi, un componente del nucleo familiare cambi la sua residenza o si aggiunga al nucleo familiare qualche altro componente).

Salve buongiorno volevo sapere se a fine gennaio verrà fatto il pagamento del reddito di cittadinanza anche se a Gennaio deve essere aggiornato l’ isee?

