Il reddito di cittadinanza percepito nell’anno 2019 e attualmente nel 2020 potrebbe bloccare il rinnovo dell’ esenzione Ticket sanitario con codice E02 per i disoccupati licenziati? Perché per ottenere il reddito di cittadinanza bisogna indicare i valori del 2018? Sono queste le domande che ci rivolgono i nostri lettori e a cui rispondiamo in base alla normativa in vigore.

Reddito di cittadinanza ed esenzione ticket E02: si perde?

Salve,

Con la presente sono a chiedervi, gentilmente, alcune delucidazioni.

Essendo un percettore del Reddito di Cittadinanza da febbraio 2020 di euro 780 mensili, di un assegno di Invalidità di euro 297 mensili e avendo una esenzione ticket C3 per patologia e una esenzione per reddito E02 in scadenza questo mese, vi chiedo:

1) A prescindere dal prolungamento della scadenza della E02 per Covid19, posso ancora richiederne il RINNOVO? È Compatibile con il mio Reddito di Cittadinanza?

2)Posso richiedere, in alternativa, una E03?

È automatica?

Mille grazie

In base alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, ritengo che sia rilevato ai fini ISEE come qualsiasi altra indennità previdenziale, e quindi, fa parte tra i redditi esenti ai fini Irpef.

Questo significa che il reddito di cittadinanza percepito non confluisce nell’indicatore della situazione economica ai fini Isee che serve a determinare il valore economico per poter ottenere il sussidio.

Quindi, penso che in base ai valori ISEE dichiarati, l’esenzione ticket con E02 potrà essere rinnovata.

Il rinnovo dipende molto delle Asl di appartenenza; presso alcune Asl se le condizioni non sono variate, il rinnovo è in automatico sempre che il contribuente ha rinnovato l’Isee e risulti nella banca dati.

Le soglie di reddito per l’esenzione del ticket sanitario con il codice E02 per i disoccupati licenziati e i loro familiari, sono: limite di reddito annuo complessivo inferiore a euro 8.2631,31; la soglia viene incrementata sino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio.

Per l’esenzione ticket sanitario E03 consiglio di consultare i requisiti qui: Esenzione Ticket sanitario codice E03 per pensionati: chiarimenti e novità 2019

Perché nell’ISEE bisogna indicare i redditi 2018?

Scrivo per un amico disperato che mi ha detto: ho presentato domanda per il RDC con l’ISEE corrente con redditi DSA pari a zero, mi è stata rifiutata perché fa fede l’ISEE del 2018 quando superavo di poco la quota. Non lavoro, ho la casa dei genitori per 3/4, non ho più niente. Perché la rifiutano, non so come fare. Dal 2018 è cambiato tutto. Aiutatemi.

Vorrei una risposta da voi

Grazie

Mi rendo conto delle difficoltà, ma non si può fare molto, per l’Isee la DSU tiene conto del patrimonio immobiliare e mobiliare del 31 dicembre riferito al secondo anno precedente, quindi, nel caso specifico il 2018.

Angelina Tortora

