Reddito di cittadinanza e variazioni al nucleo familiare: quando va presentata nuova domanda?

Può capitare che, una volta che la domanda di reddito di cittadinanza sia stata accolta il nucleo familiare subisca variazioni per nuove nascite, decessi o membri del nucleo familiare che cambiano residenza. Come ci si deve comportare in questo caso? Quando va prodotta nuova domanda per il reddito di cittadinanza e quando, invece, basta aggiornare la precedente? Vediamo cosa prevede la normativa di riferimento.

Reddito di cittadinanza: nuova domanda

Un nostro lettore ci chiede:

Scusa vorrei fare una domanda. Non so che fare mese prossimo.mio figlio cambia residenza e io dovrò aggiornare iseee ma l’INPS mi a detto che devo rifare la domande del reddito di Cittadinanza e vero

Uno dei requisiti fondamentali da rispettare per poter ricevere il reddito di cittadinanza è quello relativo al nucleo familiare. Proprio per questo motivo se, dopo la presentazione della domanda, il nucleo familiare dovesse cambiare è necessario informare l’INPS entro 2 mesi dalla variazione.

Se si verificano eventi di nascita o decessi nel nucleo questo va comunicato con la presentazione di una DSU aggiornata.

Se invece, si verificano altre variazioni come nel suo caso il cambio di residenza di suo figlio, è necessario presentare una nuova domanda di reddito di cittadinanza sena l’attesa di un intervallo temporale minimo. In questo modo entrambi i nuovi nuclei formatisi potranno beneficiare della prestazione (se entrambi hanno anche i requisiti reddituali).

Per rispondere alla sua domanda, quindi, si, è vero, bisogna presentare nuova domanda di reddito di cittadinanza ma questo non deve preoccuparla poichè se già la sua domanda è stata accolta in precedenza anche la nuova domanda sarà accolta senza problemi.

