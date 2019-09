Reddito di cittadinanza: esonerati dal patto di lavoro, le ingiustizie

Chi è beneficiario del Reddito di cittadinanza si dovrà impegnare assiduamente nel lavoro con i patti di lavoro con le iniziative di polita attiva del lavoro e non solo. Infatti, dovrà svolgere gratuitamente attività presso il proprio Comune di residenza, se previsto fino ad un massimo di 8 ore settimanali. Per coloro che si rifiutano è prevista la decadenza del sussidio.

In base a quanto previsto dal decreto in materia, il beneficiario del reddito di cittadinanza si deve impegnare non solo a cercare assiduamente un lavoro ed a riqualificarsi, ma anche a svolgere gratuitamente attività per il proprio Comune di residenza, se previste, sino a un massimo di 8 ore settimanali. Il beneficiario dovrà:

dichiarare immediata disponibilità al lavoro;

aderire al percorso personalizzato per l’inclusione sociale e lavorativa;

offrire disponibilità a lavorare per un massimo di 8 ore settimanale, presso il Comune di appartenenza;

frequentare corsi per la qualifica e riqualificazione professionale;

essere sempre in cerca di lavoro attivamente;

inviare tempestivamente comunicazione di variazione del reddito o della situazione lavorativa;

accettare uno dei tre primi tre posti di lavoro che gli verranno offerti, ricordiamo che in base al decreto-legge, un’offerta non può essere considerata congrua se la retribuzione non risulta pari a 858 euro mensili.

Chi sono gli esonerati dal patto di lavoro?

La normativa prevede alcune eccezioni, color che sono esonerati in quanto disabili (appartenenti a categorie protette) e gli studenti. Inoltre, sono esonerati anche coloro che fruiscono della pensione di cittadinanza e gli over 65. Anche i Caregiver, il beneficiario che si assiste il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3., tale definizione deve risultare dall’ISEE.

Con le ultime novità, sono esonerati anche coloro che si trovano in malattia, le donne in gravidanza e i tirocinanti. Per chi lavora è esonerato se l’attività svolta lo impegna per 20/25 ore settimanale, saranno considerati anche gli spostamenti per recarsi a lavoro.

Vi propongo il messaggio che mi è arrivato tramite WhatsApp da un lettore ci scrive:

Vorrei formulare una protesta Di Maio, perché è giusto che un ragazzo inabile iscritto all’università e percettore del reddito di cittadinanza non rientra tra i soggetti che possono essere avviati al lavoro…? Così ci si sente discriminati e si favorisce il lavoro nero

Carissimo, non immagino nemmeno come lei si possa sentire, e quanto la parola “disabile” possa infierire sul suo percorso e sulla sua grande voglia di fare. Penso che la normativa debba dare possibilità di lavoro anche ai ragazzi che come lei riescono a perseguire una laurea e possono tranquillamente immettersi nel mondo del lavoro in base alle loro capacità. La norma è stata generalizzata, senza pensare quanto sia importante valorizzare il mondo del lavoro con studenti capaci e pronti ad affrontare il mondo.

La ringrazio di avermi scritto e spero che questo messaggio sia recepito da molti.

