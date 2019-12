Reddito di cittadinanza: il pagamento di dicembre sarà anticipato

Il pagamento del reddito di cittadinanza relativo al mese di dicembre, come tutti i mesi si prevede che sarà caricato entro il 27 dicembre, ma un posto su Faceebok annuncia che il pagamento sarà anticipato. Va ricordato che la card può essere ritirata presso gli uffici postali solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Inps che perviene tramite e-mail o sms. La comunicazione contiene l’esito della domanda; si solito arriva dopo 15 giorni del mese successivo alla avvenuta presentazione della domanda.

Reddito di cittadinanza: post su Facebook INPS per la famiglia

Il post di Facebook di “INPS per la Famiglia IMPORTANTE: per il pagamento della mensilità RdC/PdC di dicembre Inps sta lavorando per anticipare la disposizione di pagamento (che non è la ricarica vera e propria che compete invece a Poste Italiane) ma al momento non è possibile darvi certezza del fatto che questo sia possibile nè fornirvi una data precisa. Vi terremo comunque informati”

Tredicesima mensilità

Ci sono arrivate anche molte domande dai nostri lettori sulla possibilità se percepiranno la tredicesima mensilità. Chi percepisce il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, non ha diritto alla tredicesima mensilità, lo stesso discorso è per i soggetti che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi e bonus bebè.

Pagamento RdC

Ricordiamo che percepiranno il pagamento del reddito di cittadinanza entro il 27 dicembre (o in anticipo come comunicato sul post di Facebook da Inps famiglia), coloro che hanno presentato la domanda entro ottobre 2019; diversamente coloro che hanno presentato la domanda nel mese di novembre 2019, riceveranno il primo pagamento a partire della seconda metà di dicembre. Invece, per chi presenterà la domanda a dicembre il primo pagamento del reddito di cittadinanza sarà accreditato entro il 15 gennaio 2020.

Per verificare se la domanda è stata accettata è possibile collegarsi sul sito Inps attraverso le credenziali di accesso Inps, tramite le credenziali SPID o il Cns.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube