Reddito di cittadinanza: importo derivante da Isee corrente, richiesta e compilazione | ISTRUZIONI

Torniamo a parlare di Reddito di cittadinanza e di Isee corrente, l’aggiornamento Isee che permette di fotografare la situazione reddituale presente della famiglia senza prendere in considerazione i redditi 2018 (di cui tiene presente l’Isee). Cerchiamo di rispondere ai dubbi e alle perplessità dei nostri lettori soprattutto in un momento in cui i CAF possono essere chiusi.

Isee corrente: quando effetto su RDC

Un nostro lettore ci scrive:

• Il 07 gennaio 2020 ho richiesto l’ISEE ordinario con reddito NASPI del 2018 di €6800, l’ISEE è risultato di €1291, l’accredito di €513.

Il 03 marzo 2020 ho richiesto l’ISEE corrente ed è risultato di è 0.00, stranamente l’accredito è risultato identico al mese precedente ossia di €513.

Posso avere chiarimenti a riguardo?

L’aggiornamento dell’importo del reddito di cittadinanza avviene sempre il mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Anche quando si presenta domanda per la prima volta il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione. La variazione dell’importo per il mese di marzo, quindi, c’è stata per chi ha presentato Isee corrente entro la fine di febbraio. Avendolo, lei, presentato solo a marzo, il 27 marzo ha ricevuto l’importo non modificato. Vedrà gli effetti dell’Isee corrente, quindi, solo sull’importo di aprile.

Dove presentare Isee corrente e come?

Alcuni nostri lettori ci scrivono:

• Adesso e tutto chiuso dove posso inviare tutto per fare isee per richiedere diritto di cittadinanza

• Ce un indirizzo per fare isee

• Grazie per la risposta. Il pin dispositivo ce l’ho. Quello che non capisco è se devo fare un nuovo isee usando isee precompilato, isee postriforma 2015, o altro modo e una volta fatto uno dei due in che modo gli allego il pdf della perdita di lavoro e il modulo ms… Perché rifacendo la procedura di isee mi richiede di nuovo i dati del 2018,ma il lavoro e il reddito di uno dei componenti familiari sono cessati a novembre 2018 quindi come faccio? Può indicarmi passo passo la procedura da fare su sito INPS? Le sarei veramente grato. Grazie.

L’Isee corrente può essere presentato in autonomia direttamente sul sito dell’INPS se si è in possesso del Pin INPS dispositivo. Ricordiamo che per presentare l’Isee corrente è necessario avere una dichiarazione Isee in corso di validità (presentata, quindi, dopo il 1 gennaio 2020).

Per presentare l’Isee corrente è necessario compilare il modello sostitutivo M5 che attesti la variazione della situazione lavorativa o dei redditi aggiornati.

Il modello M5 è composto dai seguenti quadri

S1: in cui indicare il codice fiscale del richiedente (lo stesso che presente anche nella precedente dichiarazione Isee presentata)

S2: nel quale occorre indicare nella prima colonna il cognome, nella seconda il nome e nella terza il codice fiscale dei componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione della situazione economica

S3: in cui si devono inserire i redditi e i trattamenti

S4:bisogna inserire nuovamente il codice fiscale del membro del nucleo familiare per cui è avvenuta una variazione economica allegando, inoltre, la documentazione che certifichi la variazione con i redditi aggiornati.

Il modello da compilare è il seguente: DSU Isee Corrente.

Una volta compilato il modello o si consegna ad un CAF che provvederà alla trasmissione all’INPS, oppure procedendo in questo modo:

Sul portale INPS accedere all’Isee post-riforma 2015. A questo punto scegliere Gestione dove è possibile integrare la DSU in corso di validità con il Modello M5 (compilabile anche sul sito stesso dell’INPS) e, quindi, “Apri fascicolo”.

