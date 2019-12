Reddito di cittadinanza: importo mensile in base al nucleo, vediamo quanto spetta

Il reddito di cittadinanza è erogato ai nuclei familiari in difficoltà economica che rispondono a determinati requisiti reddituali, patrimoniali e familiari. L’importo non è fisso ma varia in base, anche, alla composizione del nucleo familiare, alla casa in cui si vive (di proprietà o in affitto). Vediamo a quanto ammonta l’importo del reddito di cittadinanza.

Importo reddito di cittadinanza

Un nostro lettore ci scrive:

Io vorrei sapere una cosa: io percepisco la carta del reddito di cittadinanza e mi danno 800 senza lavoro, agli altri li danno 1000 euro e stanno pure lavorando e non so il perché

L’importo del reddito di cittadinanza è composto, da una parte dall’integrazione al reddito familiare e dall’altro all’integrazione al canone di locazione della casa (in questo caso, quindi, destinata soltanto a chi vive in un immobile in affitto o ai proprietari di casa che pagano il mutuo).

L’importo mensile del reddito di cittadinanza non può superare i 780 euro, questa cifra poi va moltiplicata per la scala di equivalenza che sale al salire dei componenti del nucleo familiare.

La scala di equivalenza, infatti è pari a 1 per nuclei composti da 1 solo componente ma si Incrementa di 0,4 per ogni componente aggiuntivo maggiorenne e di 0,2 per ogni componente minorenne fino ad un massimo di 2,1 (2,2 se è presente in casa un componente con grave disabilità).

Vediamo, quindi, qual è l’importo mensile massimo per i nuclei familiari in base alla composizione.

Per nuclei familiari composti da un solo adulto (scala di equivalenza SE 1) importo massimo mensile è di 500 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (780 euro)

Per nuclei familiari composti da un adulto e un minore (scala di equivalenza 1,2) importo massimo mensile è di 600 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (880 euro)

Per nuclei familiari composti da due adulti (scala di equivalenza 1,4) importo massimo mensile è di 700 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (980 euro)

Per nuclei familiari composti da 2 adulti e un minore (scala di equivalenza 1,6 ) importo massimo mensile è di 800 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (1080 euro)

Per nuclei familiari composti da 2 adulti e due minori (scala di equivalenza 1,8) importo massimo mensile è di 900 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (1180 euro)

Per nuclei familiari composti da 2 adulti e 3 minori (scala di equivalenza 2) importo massimo mensile è di 1000 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (1280 euro)

Per nuclei familiari composti da 3 adulti e 2 minori (scala di equivalenza 2,1) importo massimo mensile è di 1050 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (1330 euro)

Per nuclei familiari composti da 4 adulti (scala di equivalenza 2,1) importo massimo mensile è di 1050 euro + 280 euro se vive in affitto o paga il mutuo (1330 euro)

Probabilmente, quindi, nel caso di chi prende 1000 euro, come lei afferma, il nucleo familiare sarà sicuramente composto da un numero più alto di persone.

