Reddito di cittadinanza, la card sarà ricaricata il 28 ottobre, i dettagli

Per chi deve avere il primo versamento del RdC (le nuove attivazioni), arriverà nella seconda metà del mese. I contribuenti a cui è stata accettata la pratica del Reddito di cittadinanza, vengono convocati negli uffici postali dal giorno 15 per ritirare la card già con la prima ricarica.

Il flusso ogni mese viene inviato dall’Inps alle Poste Italiane, che poi riversa sulle card il giro della somma dovuta per ogni contribuente.

La ricarica della card del Reddito di cittadinanza da parte di Poste italiana, nel mese di ottobre è prevista per lunedì 28.

3) Salve, qua posso fare le domande per Rdc giusto? Grazie quando verrà pagato Rdc? Questo mese

1) Buongiorno, vorrei entrare in questo gruppo Dove si discute il RdC ho preso il numero su Facebook. Volevo sapere se il 27 verrà caricato il reddito

Dopo le tante richieste dei nostri lettori, ci siamo informati su quando sarà caricata la card del Reddito di cittadinanza nel mese di ottobre 2019. Ecco tutti i dettagli e le informazioni sul pagamento anche per la prima attivazione.

