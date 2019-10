Moltissime le richieste su cosa si può comprare e pagare con il reddito di cittadinanza e cosa no. Esaminiamo alcuni quesiti dei nostri lettori analizzando nel dettaglio le disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla card del Reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: pagamento bollette

1) Buongiorno, volevo sapere se con il RdC si può pagare anche la bolletta dell’acqua. Grazie

2) Sera sono un lettore posso pagare la bolletta telefono RdC, grazie

3) Vorrei anche sapere se posso pagare la bolletta del telefono di casa grazie

È possibile pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

Per utenze domestiche vengono considerate le bollette di luce e gas, mentre sono esclude dal pagamento con il reddito di cittadinanza le bollette per il telefono e internet, in quanto non considerate un bene necessario.

Pagamento bollo e assicurazione auto

1) Buongiorno, le chiedo un’informazione si può pagare il bollo auto e l’assicurazione dell’auto con il reddito di cittadinanza?

2) Volevo sapere se possibile pagare la rca auto con il rdc

3) Salve, vorrei sapere se con la card del reddito di cittadinanza posso acquistare benzina per la mia autovettura. Grazie

4) Salve, posso sapere con RDC posso fare benzina?

5) Salve, posso pagare la benzina dell’auto, premetto che non ho un’auto ma mi viene prestata se ho bisogno, grazie

Come già risposto in quest’articolo: RdC per acquisto mobili a rate, bollo auto, bollette, a mio avviso è difficile collocare il pagamento del bollo auto o fare benzina con la card del reddito di cittadinanza, tranne che non si effettui un prelievo in contanti e si usi per pagare il bollo e il rifornimento di benzina.

La normativa, d’altronde fa espresso divieto del pagamento del premio assicurativo auto. Quindi, la risposta per entrambi i quesiti è negativa.

Il Ministero dovrebbe procedere a chiarimenti, perché non essendoci delle disposizioni chiare, ognuno cerca di dare la propria interpretazione.

Elenco degli acquisiti possibili

Buonasera…mi potete cortesemente inviare📨elenco completo degli acquisti “possibili” con la Carta del Reddito di Cittadinanza ? Grazie. Cordiali Saluti🤝

Abbiamo inserito in quest’articolo cosa è possibile acquistare e cosa no: Carta RdC, si può pagare la benzina, mobili e cellulari? Ecco cosa si può e non si può fare

