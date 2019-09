Ancora tanti i dubbi e le incertezze sul reddito di cittadinanza, innescati anche dalla poca chiarezza nella misura che non ha chiarito in modo sufficienti i vari aspetti e soprattutto in modo dettagliato cosa è possibile acquistare e pagare. In quest’articolo rispondiamo ad alcune domande poste dai nostri lettori.

Pagamento utenze con Reddito di cittadinanza

Salve, io ho casa in affitto ma le utenze sono a nome del vecchio affittuario, posso pagare comunque, essendo che il contratto di casa e a nome mio?

In attesa porgo cordiali saluti.

Per poter pagare le utenze con la card del Reddito di cittadinanza, deve provvedere a fare la voltura e intestare a lei le bollette. Anche se lei ha il contratto di fitto, sempre in virtù, della trasparenza dei costi effettuati con la card RdC, le utenze devono risultare al beneficiario della prestazione. A mio avviso lei non può pagare le bollette intestate ad un’altra persona.

Regalo scooter con rdc

Buongiorno, vorrei sapere una informazione, una mia amica mi vuole regalare uno scooter cilindrata 50, ma avendo rdc posso intestarmelo. Grazie

La risposta è positiva, a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia già intestatario a qualunque titolo o abbia piena disponibilità di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati la prima volta nei due anni precedenti.

Superalcolici con RDC

Ma i super alcolici si possono comprare con il RDC

No, i super alcolici non possono essere comprati con la card del RdC, non costituiscono un breve primario.