Ecco nuove richieste dei nostri lettori che ci seguono su WhatsApp e ci chiedono notizie sul Reddito di cittadinanza e cosa è possibile acquistare. I tanti dubbi dei lettori sono leciti, in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito come utilizzare questa misura, ma non è entrata nei particolari. Purtroppo, le esigenze delle famiglie sono tante e ci vorrebbero dei nuovi chiarimenti, in quanto l’interpretazione a volte può portare in errore. Analizziamo alcune delle domande pervenute.

Comprare una TV con la card del Reddito di cittadinanza

Sì, può comprare la televisione con la carta del reddito. Grazie sempre gentili nel rispondere.

Con il reddito di cittadinanza si possono comprare elettrodomestici. Si ricorda che bisogna rispettare il concetto di beni necessari e fondamentali. Per cui rientrano in questa voce l’acquisto di stufe, ma non rientra l’acquisto di una tv a schermo piatto, impianti stereo, ecc.…

Quindi, a mio avviso la risposta è negativa.

Affitto pagato dal tabaccaio

Buonasera, le scrivo per comunicarle che io lo scorso mese ho pagato l’affitto con la carta del reddito di cittadinanza, facendo il bonifico in un tabacchino. Volevo poter sapere se va bene comunque aver pagato l’affitto in un tabacchino, invece che alle poste.

Sul portale del Ministero viene chiarito che per il pagamento dell’affitto bisogna effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo.

Non ci sono specifiche in riferimento al suo caso. Le consiglio di conservare la ricevuta in caso di chiarimenti, per la prossima volta, effettui un bonifico SEPA in ufficio postale.

Telefonino a rate e ristrutturazione bagno

Buonasera, desideravo sapere se fosse possibile acquistare un telefonino a rate e se per le riparazioni di casa era possibile pagare con la carta nello specifico per ristrutturare il bagno di casa

I telefoni cellulari, i tablet e gli smartphone, sono ammessi come acquisto con il reddito di cittadinanza. Sul telefono a rate, ho i miei dubbi, anche in questo caso ci vorrebbero dei chiarimenti da parte del Ministero.

In riferimento alla ristrutturazione del bagno, queste spese non sono state previste nell’elenco del Ministero.

Comprare un computer con la card reddito di cittadinanza

Vorrei sapere se con la carta reddito di cittadinanza posso comprare un computer

Smartphone, tablet e pc, sono beni che possono essere acquistati con il reddito di cittadinanza.

