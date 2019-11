Reddito di cittadinanza: perchè la ricarica di ottobre non è arrivata?

Tra le 943mila famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza circa 100mila si sono viste sospendere il pagamento dall’Inps e non hanno ricevuto la ricarica di ottobre. Cerchiamo di capire cosa è successo e quando il pagamento verrà effettuato.

Reddito di cittadinanza ottobre

Moltissimi sono i lettori che ci hanno scritto per segnalare di non aver ricevutola ricarica del Rdc del mese di ottobre (che doveva essere eseguita il 27 ottobre):

Posso chiedere una informazione. Fino oggi reddito di cittadinanza non e arrivata?perché? Tutti mesi e arrivata sempre giorno 27. Grazie Salve ho letto che il pagamento reddito di cittadinanza di ottobre slitta? Grazie Si possono fare domande sul reddito di cittadinanza?? Io a settembre ho rinnovato l isee ad ottobre non ho ricevuto il pagamento. Sapete quando lo faranno?? Per reddito di cittadinanza Per il pagamento di ottobre. Fino adesso niente perché? Salve vorrei sapere come mai non mi è stato provveduto la ricarica al mio carico del Rdc del mese di ottobre pur effettuando l’aggiornamento.come mai? Scusi x l’orario,a me è arrivato un SMS dell Inps,dove mi chiedeva di fare l’aggiornamento,xk io ero uno dei tanti che ha presentato domanda del rdc a marzo,e l SMS diceva di fare l’aggiornamento altrimenti entro il 21 ottobre altrimenti i soldi di ottobre nn mi sarebbero stati accreditati,io ho fatto l’aggiornamento ma sulla carta rdc non avevo i soldi,quindi sn stato truffato??ma l’aggiornamento andava fatto??dopo k ho fatto l’aggiornamento,ne poste italiane ne l’Inps mi hanno mandato SMS per farmi sapere quando andare a ritirare la nuova card rdc aggiornata..se può spiegarmi xk non ci sto capendo niente dopo aver letto l’articolo che arrivavano SMS per truffare le persone.. Buonasera sono una beneficiaria del reddito di cittadinanza…il reddito mi e stato assegno un mese fa volevo farle una domanda. Volevo chiedere ma il mese di ottobre il reddito ancora deve essere caricato?

Sono state circa 520mila le famiglie che hanno ricevuto da parte dell’INPS l’sms con l’invito di integrare la domanda effettuata a marzo (dal mese di aprile, infatti, sono stati aggiornati i modui ed è necessario, quindi integrare i dati forniti).

1 famiglia su 10 non ha provveduto all’integrazione e proprio per queste famiglie l’INPS ha sospeso l’erogazione del sussidio. La sospensione del pagamento rimarrà attiva fino a quando non si provvederà ad integrare i documenti così come richiesto dall’Istituto.

L’aggiornamento, per poter ricevere la ricarica entro il 27 ottobre, doveva essere eseguito entro il 21 ottobre.

Le famiglie cui è stata bloccata l’erogazione del Rdc perdono, inoltre, la possibilità di ricevere gli arretrati: non solo, quindi, si perde il pagamento di ottobre, ma si perderanno tutte le mensilità fino a quando non si integreranno i dati come richiesto (e non si avrà diritto a richiedere gli arretrati delle mensilità non erogate).

Chi non ha provveduto all’integrazione dei dati entro il 21 ottobre potrà aggiornare la propria domanda sul sito dell’INPS e attendere la ricarica del mese in corso.

Per tutti coloro che non hanno ricevuto il pagamento di ottobre (magari anche avendo inviato gli aggiornamenti richiesti) il consiglio è quello di rivolgersi ad un patronato o un professionista abilitato per mettersi in regola con la documentazione

In risposta ai nostri lettori:

1) molto probabilmente non ha aggiornato i dati così come richiesto dall’INPS. Le consiglio di provvedere quanto prima

2)Il pagamento di ottobre non slitta ma è stato sospeso per chi non ha aggiornato i dati.

3)Deve aggiornare i dati sul sito INPS: consulti lo stato della sua domanda (in caso può rivolgersi ad un CAF o un professionista abilitato).

4) probabilmente non ha aggiornato i dati o se lo ha fatto è stato dopo il 21 ottobre.

5)probabilmente l’aggiornamento dei dati è stato fatto dopo il 21 ottobre e, quindi, riceverà il pagamento a fine novembre saltando quello di ottobre. Le consiglio, in ogni caso, di controllare lo stato della sua domanda per vedere se è tutto ok.

6) non doveva arrivare una card aggiornata, dopo aver aggiornato i dati si sbloccava il pagamento del reddito di cittadinanza: se li ha aggiornati prima del 21 ottobre dovrebbe aver ricevuto il pagamento del Rdc il 27 ottobre, se lo ha fatto dopo il 21 ottobre riceverà la ricarica il 27 novembre.

7) il reddito di cittadinanza viene ricaricato ogni mese alla scadenza del giorno 27. Se non le è arrivata la ricarica il 27 ottobre le consiglio di rivolgersi al CAf per scoprirne i motivi.

