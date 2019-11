Reddito di cittadinanza: quando la ricarica card di novembre?

Moltissimi utenti, ancora non entrati nel meccanismo del Reddito di cittadinanza, ci stanno chiedendo, dopo le sospensioni di ottobre, quando arriverà l’accredo sulla card del mese di novembre 2019. In ogni caso, per rispondere alla curiosità di tutti bisogna fare una distinzioni tra chi aspetta il primo accredito a novembre e chi, invece, attende pagamenti successivi al primo (in base a quando è stata presentata la domanda di accesso al beneficio).

Pagamento reddito cittadinanza novembre 2019

Un nostro lettore ci chiede: Buongiorno ho percepito il rdc per la prima volta il 16/10/2019 vi chiedo quando arriverà il prossimo accredito. In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti.

Per la generalità dei beneficiari la ricarica del mese di novembre avverrà il giorno 27 corrente mese e nello specifico:

per chi ha presentato domanda di accesso a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e quindi, aseptta il pagamento delle mensilità successive alla prima la ricarica avverrà il giorno 27 novembre.

Per chi invece, ha presentato domanda ad ottobre ed attende il primo pagamento questo avverrà contestualmente alla consegna della card del reddito di cittadinanza (seconda metà del mese di novembre circa).

Per chi, infine, ha presentato domanda di reddito di cittadinanza a novembre i pagamenti e le consegne delle relative card non avverranno prima del 15 dicembre.

Nel caso specifico del nostro lettore, attendendo il secondo pagamento, la ricarica sarà effettuata il 27 novembre.

