Torniamo a parlare di reddito di cittadinanza e in questo articolo risponderemo ai dubbi sulla compatibilità con il reddito di emergenza e sulla possibilità di acquistare un biglietto del treno con la card del reddito di cittadinanza. Come tutti ben sappiamo il reddito di cittadinanza ha una durata di 18 mese prima di decadere. Alla scadenza è necessario attendere un mese senza percepire il sussidio prima di poter presentare nuova domanda.

Reddito di cittadinanza e reddito di emergenza

Un lettore scrive per chiedere:

Salve, io percepirò il reddito di cittadinanza fino alla fine di settembre avendo fatto domanda 6 marzo 2018. Potrei fare domanda di Rem ad ottobre in quanto decade la incompatibilità con il reddito di cittadinanza? Grazie e attendo vostra risposta. Cordiali saluti.

Per presentare domanda per il reddito di emergenza c’è tempo fino al 15 ottobre 2020. Scadendo il suo reddito di cittadinanza a settembre lei ad ottobre non lo percepirebbe e, quindi, la domanda può essere fatta a patto che siano rispettati i requisiti di accesso al reddito di emergenza che richiede, in questo caso, che nel corso del mese di maggio il nucleo familiare abbia avuto un reddito inferiore alla quota di reddito di emergenza spettante. E nel reddito da considerare rientra anche l’eventuale ricarica di reddito di cittadinanza ricevuto a maggio 2020.

Reddito di cittadinanza e biglietto del treno

Un altro lettore scrive per chiedere:

Ciao buongiorno. I beneficiario di RdC. Posso chiedere che pio comprare il biglietto treno con carta reddito di cittadinanza

Non esiste una lista ufficiale di quelli che sono gli acquisti ammessi con la carta del reddito di cittadinanza, ma esiste una lista di cosa che, invece, non possono essere pagate con la card. Per esclusione, quindi, tutto ciò che non è contenuto nella lista dell cose proibite può essere acquistato e nella lista in questione i biglietti di treni, aerei e bus non sono compresi e, di conseguenza, possono essere acquistati.

Quali spese non si possono fare con la carta del reddito di cittadinanza?

Non è possibile effettuare i seguenti tipi di pagamento:

giochi che prevedono delle vincite in denaro

spese presso club privati

spese presso gallerie d’arte (o simili)

è vietato acquistare navi e imbarcazioni da diporto, vietato anche noleggio e leasing

non si possono acquistare armi

non si può acquistare materiale pornografico e servizi per adulti.

Vietato l’acquisto di articoli da gioiellerie, pellicce

Vietato trasferire denaro ed acquistare servizi finanziari o assicurativi

Non si può, infine, trasferire il denaro presente sulla carta.

