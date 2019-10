Reddito di cittadinanza: respinto, scadenza e aumento all’epifania, le novità

Ed eccoci con l’appuntamento giornaliero sulle informazioni del Reddito di cittadinanza, oggi rispondiamo ai nostri lettori che ci seguono su whatsapp e mail in riferimento alla scadenza, i fattori che fanno respingere il Rdc e se ci sarà un aumento per l’epifania, e se è possibile pagare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge con la card, analizziamo le richieste in base alle ultime novità.

Reddito di cittadinanza respinto

Vorrei chiederti sul reddito di cittadinanza me lo hanno respinto

Sono tante le motivazioni perché viene respinto il reddito di cittadinanza: nucleo familiare non conforme a quello dichiarato; superamento limiti di reddito con Isee presentato; proprietà immobiliare o mobiliare non dichiarate… Le consiglio di informarsi bene presso il patronato che le ha inoltrato la pratica e capire perché e se è possibile fare ricorso.

Scadenza card del Reddito di cittadinanza

Io ho ricevuto la carta del RdC alle poste il 17 ottobre ed è già attiva, vorrei sapere quando scade cioè quando è la prossima attivazione. Io credo che sia attiva da questo 17 ottobre fino al 27 novembre, giusto.

Il reddito di cittadinanza ha la durata di 18 mesi, nulla toglie che ci sarà la possibilità di rinnovarlo.

Ricarica card e pagamento assegno di mantenimento

Salve, il 20 di agosto ho fatto richiesta per il rdc Inps l’ha approvata e il 15 di settembre ho ricevuto il primo importo. Il mese successivo non mi è avvenuta la ricarica. Mi da dire il perché? Grazie

Il pagamento è previsto il 27 di ogni mese; nel mese di ottobre il pagamento è avvenuto il 28 perché il 27 era domenica. Per approfondimenti: RdC, la card sarà ricaricata il 28 ottobre, i dettagli

È possibile pagare l’assegno i mantenimento

Poi volevo chiedere se con il RdC, essendo divorziata, ci posso pagare il mantenimento che il giudice ha stabilito

In merito è intervenuta la Corte di Cassazione che ha permesso di pagare con il reddito di cittadinanza l’assegno di mantenimento. Può leggere qui la notizia completa: RdC: utile al pagamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge

Le consiglio di chiedere informazioni al suo avvocato.

Aumento saldo card all’epifania

È vero che all’epifania aumentano il saldo della card?

Non ci è pervenuta nessuna notizia di un aumento dell’importo del reddito di cittadinanza all’epifania

