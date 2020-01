Reddito di cittadinanza: scatta l’obbligo dei lavori di pubblica utilità, ecco per chi

Inizia la fase 2 del reddito di cittadinanza e per i beneficiari scatta l’obbligo dei progetti di pubblica utilità nel Comune di residenza. A prevederlo il decreto del lavoro che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa (8 gennaio 2020). Il decreto impone ai beneficiari del reddito di cittadinanza di offrire la propria disponibilità a svolgere progetti utili alla collettività nel proprio comune di residenza. Anche se un solo componente del nucleo familiare non aderisce al patto per il lavoro e il patto per l’inclusione sociale fa perdere il diritto al reddito di cittadinanza all’intera famiglia.

Lavori utili alla comunità: chi è esonerato dall’obbligo?

Non tutti i componenti del nucleo familiare, però, sono tenuti ai lavori di pubblica utilità. Esclusi dal patto di inclusione sociale, infatti, gli occupati che hanno un reddito superiore a 8145 euro annui, gli autonomi che percepiscono redditi superiori a 4800 euro, hli studenti, coloro che beneficiano di pensione di cittadinanza , i disabili, gli over 65 e i componenti del nucleo familiare che hanno a carico la cura di bambini o disabili.

Le attività di pubblica utilità, che andranno individuate dalla comunità, non sono retribuite. L’obbligo è di svolgere i Puc per almeno 8 ore la settimana (ed un massimo di 16 ore la settimana) ma non devono coinvolgere i beneficiari di reddito di cittadinanza in sostituzione del personale dipendente ma solo costituire un supporto al dipendente stesso.

Sarà cura dei Comuni istituire un registro dei partecipanti ai lavori di pubblica utilità in cui dovranno essere registrate anche le presenze giornaliere dei beneficiari di rdc con orario di inizio e fine dell’attività.

Scatta, quindi, la fase in cui i beneficiari del reddito di cittadinanza che ancora non hanno trovato lavoro dovranno rendere alla collettività lavori di pubblica utilità in cambio del sussidio percepito.

