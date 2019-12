Reddito di cittadinanza: si possono acquistare pannolini, vestiti, cibo per animali e materasso?

Dopo l’introduzione del Reddito di Cittadinanza i fruitori sono spaventati dalla possibilità di acquistare beni non consentiti e vedersi, di conseguenze sospendere il sussidio. Anche se inizialmente il Rdc era stato pensato solo per pagare le bollette, l’affitto e per comprare alimenti e medicinali, il suo utilizzo è stato poi allargato a tutti i bene e servizi essenziali per la famiglia. Vediamo nel dettaglio cosa ci chiedono i nostri lettori.

Cosa si può acquistare con il Reddito di cittadinanza?

Diversi lettori ci hanno scritto:

Posso comprare co la carta reddito di cittadinanza i vestiti per mia figlia piccola e i pannolini? Con la Card del Rdc si può acquistare anche il cibo per il cane o avere il cane è considerato un lusso? Dovrei cambiare il materasso su cui dorme mio padre disabile con uno per combattere le piaghe da decubito, posso pagarlo con il Reddito di cittadinanza?

Con la carta del RDC si possono Effettuare prelievi in base al limite contate previsto mensilmente, effettuare bonifici per pagare l’affitto o la rata del mutuo, pagare i bollettini delle utenze domestiche. Inoltre la carta consente , come abbiamo anticipato sopra, di acquistare beni e servizio per il nucleo familiare.

In generale sono consentiti gli acquisti di praticamente tutto con l’eccezione di alcune cose che elencheremo di seguito:

Non si possono spendere i soldi erogati con il Rdc per giochi che prevedono vincite di denaro

Non si possono acquistare o noleggiare imbarcazioni da diporto

Non si possono pagare servizi portuali

E’ vietato compare armi, materiale pornografico,gioielli, pellicce e articoli in pelle, articoli presso gallerie d’arte e presso glub privati

Non si può trasferire il denaro della card del RDC

Non si possono acquistare servizi creditizi, finanziari e assicurativi.

Ad eccezione di quanto sopra elencato, quindi, tutto il resto con la carta del reddito di cittadinanza può essere acquistato.

Per rispondere ai nostri lettori quindi:

Si può acquistare per la sua bimba pannolini, vestitini e tutto quello che serve al suo benessere (anche giocattoli se vuole) Per il suo cane può acquistare cibo ma anche altri accessori, il cane non è considerato un lusso stia tranquillo Può tranquillamente comprare il materasso per suo padre e pagarlo con la card.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube