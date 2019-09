Reddito di cittadinanza: si possono comprare gli occhiali da vista ai figli?

Reddito di cittadinanza è una misura politica attiva del lavoro che deve garantire il diritto al lavoro e contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale. Questa misura è destinata a favorire il diritto all’istruzione, formazione e cultura, all’informazione, attraverso politiche di sostegno economico e inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione dal mondo del lavoro e dalla società.

Reddito di cittadinanza per l’acquisto di occhiali da vista

Molte le domande dei beneficiari su cosa si può acquistare e cosa no con la card del reddito di cittadinanza. Una lettrice ci scrive: Buongiorno, vorrei sapere se con la carta del reddito di cittadinanza posso comprare gli occhiali da vista per i miei figli. Grazie

Il reddito di cittadinanza non preclude le spese sanitarie. Infatti, la normativa ad oggi non vieta di utilizzare la carta del Rdc per spese mediche private o convenzionate ASL.

Ricordiamo che gli occhiali da vista rientrano nelle Visite mediche specialistiche e dispositivi medici che danno diritto a beneficiare del rimborso fiscale nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi), sia quando il costo è sostenuto per sé stessi, sia quando è sostenuto per i familiari a carico.

Questo è un concetto di base che vale anche per tutte le spese mediche, viene considerato l’intero nucleo familiare.

Quindi, anche nel caso del Reddito di cittadinanza, a mio avviso questo concetto è valido, e lei può usare la card per pagare gli occhiali da vista per i suoi figli.

