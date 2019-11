Reddito di cittadinanza: si possono comprare i regali di Natale?

Inizialmente il reddito di cittadinanza era stato pensato soltanto per l’acquisto di farmaci, generi alimentari e pagamento delle bollette. Ma il testo originale è stato, poi, ampliato permettendo l’acquisto di quello che risulta essere necessario per la famiglia beneficiaria.

Reddito di cittadinanza e regali di Natale

Un nostro lettore ci chiede:

Gentile dottoressa Del Pidio, vista la sua enorme disponibilità a rispondere alle domande della gente su questioni che comprendono anche il reddito di cittadinanza mi sono permesso di scriverle per sottoporle il mio quesito.

Sono percettore di Reddito di Cittadinanza e ho due figli di 5 e 9 anni. Io so che il reddito di cittadinanza è mirato per la sopravvivenza delle famiglie ma a me preme non far mancare nulla ai miei bambini e non avendo altre entrate mi chiedevo se potevo acquistare dei piccoli doni per loro per Natale. Se anche avessi avuto un lavoro, infatti, avrei preferito non mangiare per rendere felici i miei bambini con un regalo. Loro aspettano Babbo Natale come ogni anno e non vorrei deluderli. Certo di una sua risposta, le invio i miei più sentiti ringraziamenti.

Reddito di cittadinanza e spese ammesse

I soldi che la card del reddito di cittadinanza possono essere spesi anche per cose non riconducibili alle necessità primarie della famiglia. Potendo anche acquistare oggetti dalla destinazione sconosciuta, quindi, non vedo perchè non possa comprare regali di Natale per i suoi figli: anche questa a mio avviso rientra nella necessità, soprattutto per i bambini.

Ricordiamo che tra le cose acquistabili con il reddito di cittadinanza, tra l’altro, rientrano anche i giocattoli, i libri, l’abbigliamento, elettrodomestici, smartphone e pc, articoli sportivi, mobilio per la casa, biglietti per concerti e spettacoli teatrali, ecc…

Non sono ammessi tra gli acquisti, invece, gioielli, accessori di lusso, pellicce, beni di antiquariato e arte, armi, acquisti online in generale, pagamento di abbonamento di Netflix e Spotify ma anche il pagamento delle paytv in genere, biglietti per le lotterie e gratta e vinci.

Se si decide, quindi, di regalare per Natale qualcosa che sia ammesso nelle spese, i regali di Natale possono essere pagati con il reddito di cittadinanza.

