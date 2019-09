Reddito di cittadinanza: si possono pagare le Tasse universitarie?

Sempre più dubbi su cosa si può e non si può pagare con la card reddito di cittadinanza, un lettore ci ha posto la seguente domanda: Buonasera, vi scrivo per chiedervi un’informazione circa il reddito di cittadinanza. La mia domanda è la seguente: Posso pagare le tasse universitarie con il reddito di cittadinanza? Grazie per l’attenzione!

Per sapere i requisiti per poter fare domanda, rimandiamo alla lettura di quest’articolo: Reddito di cittadinanza: differenza fra valore mobiliare e immobiliare

Utilizzo della Card Reddito di cittadinanza

L’utilizzo della Card di reddito di cittadinanza è vietato per prelievi all’estero e per acquisti online. Il tetto massimo di prelievo in contanti è fissato nel limite di 100 euro mensili per singolo beneficiario, per il prelievo allo sportello bancario viene applicata una commissione di 1,75 euro. Sono vietata anche le spese per i giochi che prevedono vincite in denaro.

La card Rdc può essere utilizzata per il pagamento di bollette, acquisti alimentari, farmaci e prodotti delle parafarmacie. Inclusi anche affitti e mutui, la misura in questo caso prevede rispettivamente euro 280 o euro 150 mensili, in base ai casi. In questi casi, il pagamento può avvenire con bonifico bancario effettuabile tramite ufficio postaste una volta al mese.

In riferimento alla domanda posta, non viene riportata nessuna specifica dove vieta il pagamento delle spese universitarie.

In riferimento se si possono pagare le tasse universitarie, Il Rdc è una misura istituita per combattere la disoccupazione e per dare un sostegno economico ai possessori di redditi bassi che si trovano in particolare difficoltà economiche. Le spese universitarie rappresentano un diritto allo studio e possono rientrare nella misura.

