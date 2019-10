Reddito di cittadinanza: si potrà integrare la domanda fino al 4 ottobre

C’è una circolare da parte dell’INPS che informa i percettori di reddito o pensione di cittadinanza che hanno tempo fino al 4 ottobre, e che hanno presentato domanda nel marzo scorso, che potranno integrare la domanda presentata.

Non si deve fare nessuna nuova domanda, basta fare l’integrazione

Per mantenere l’erogazione del beneficio gli interessati non dovranno fare alcuna nuova domanda, ma dovranno attenersi a fare una semplice integrazione delle dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda prendendo in considerazione delle informative aggiornate.

L’INPS ricorda che comunque gli interessati siano stati avvertiti di questa novità e cambiamento tramite i recapiti a loro dati di sms o e-mail che erano scritti nelle domande precedenti. Attenzione, solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per il mese di ottobre. Per chi invece non riuscirà a farla per il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.

