Reddito di cittadinanza: si può acquistare lo smartphone?

Sempre più spesso ci arrivano richieste se si può acquistare con la card del reddito di cittadinanza lo smartphone o pagare la benzina, ecc. Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e quali acquisti possono essere effettuati, rispondendo ad un lettore che ci chiede nello specifico se può acquistare lo smartphone.

Reddito di cittadinanza: ecco cosa si può acquistare

La card del reddito di cittadinanza può essere utilizzata direttamente dall’intestatario e serve per effettuare i seguenti acquisti:

pagamento tramite POS per acquistare beni di consumo in supermercati, negozi di generi alimentari (panettiere, macelleria, ecc.). I negozi devono essere abilitati all’uso della card;

per l’acquisto di farmaci o altri prodotti acquistati presso farmacie e parafarmacie;

pagamento di bollette consumo (luce, gas, acqua);

è possibile effettuare un prelievo di un valore massimo id euro 100 al mese (il valore può essere moltiplicato per la scala di equivalenza). Quest’ultima si basa sui componenti del nucleo familiare;

effettuare un bonifico al mese per il pagamento del canone di affitto o la rata del mutuo per l’abitazione del nucleo familiare.

Cosa non è possibile acquistare

Sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, viene specificano che è vietato l’utilizzo della carta del Reddito di Cittadinanza che prevede vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

armi;

materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

servizi finanziari e creditizi;

servizi di trasferimento di denaro;

servizi assicurativi;

articoli di gioielleria;

articoli di pellicceria;

acquisti presso gallerie d’arte e affini;

acquisti in club privati.

È in ogni caso inibito l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati, anche per l’eventuale acquisto di beni diversi. Inoltre, è vietato l’utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.

È possibile acquistare uno smartphone?

Nell’elenco sopra riportato, non viene menzionato l’acquisto dello smartphone o cellulari. Questo perché, sia lo smartphone che i cellulari, non sono considerati beni primari per le esigenze del nucleo familiare. Acquistare con la card del Reddito di cittadinanza uno smartphone non è consentito.

