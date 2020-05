Il reddito di emergenza è una misura riportata nel nuovo decreto legge che dovrebbe uscire nei prossimi giorni. Si tratta di una misura per un sostegno economico a tutti coloro che non sono entrati nelle precedenti misure a sostengo delle famiglie. Possono beneficiari i cosiddetti lavoratori a nero e tutti coloro che sono privi di reddito o i nuclei familiari con redditi bassi: analizziamo chi può fare domande rispondendo ad una nostra lettrice.

Reddito di emergenza: bisogna rispettare alcuni limiti

Una lettrice ci scrive: Salve, sono una donna inoccupata, il mio nucleo familiare è composto da 2 adulti e 1 minore! Il nostro isee è di 7900€, essendo inoccupata io potrò richiedere il reddito di emergenza? Grazie

Lei può accedere al “Rem” se si trova nelle seguenti condizioni:

• avere la residenza in Italia

• il reddito mensile deve essere inferiore a quello del “Rem”

• il patrimonio mobiliare inferiore ai 10.000 euro (può arrivare fino a 20.000 euro in base alla composizione del nucleo familiare)

• reddito Isee inferiore a 15.000 euro.

Il reddito di emergenza non va confuso con il reddito di cittadinanza, può essere percepito solo per i mesi di giugno e luglio.

L’importo del reddito di emergenza è così corrisposto:

a) sono considerati tutti i componenti del nucleo familiare;

b) sarà considerato il reddito familiare cumulando il reddito di tutti i componenti ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa;

c) sarà considerato il patrimonio mobiliare.

L’importo da corrispondere sarà pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (nucleo familiare), fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili

I componenti del nucleo familiare non devono aver percepito o percepiranno il bonus di 600 euro per partita Iva o collaboratori. Inoltre, è compatibile con il reddito di cittadinanza solo se non supera il reddito di emergenza e potrà essere erogata la differenza.

Il reddito di emergenza si basa sulla famiglia e sul nucleo familiare, quindi se il reddito mensile percepito è inferiore al reddito di emergenza spettante, e sono rispettati anche tutti gli altri requisiti, potrà accedere alla misura appena sarà ufficiale e l’Inps procederà all’emanazione delle circolari con le modalità per fare domanda.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube