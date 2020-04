Grande attesa da parte degli italiani rimasti senza lavoro per il reddito di emergenza, la misura annunciata dal governo per far fronte alla mancanza di liquidità di chi, a causa della quarantena forzata, non ha più potuto lavorare. Il reddito di emergenza si affianca all’indennità prevista già per il mese di marzo per liberi professionisti, partite Iva, collaboratori, stagionali, lavoratori dello spettacolo ed agricoli. Vediamo di rispondere ai nostri lettori che continuano a inviare centinaia di email per chiedere informazioni sulla misura che, ricordiamo, dovrebbe essere contenuta nel prossimo decreto economico atteso per inizio maggio.

Reddito di emergenza: domande e risposte

Rispondiamo ai dubbi dei nostri lettori sul reddito di emergenza:

• Buonasera vorrei sapere se è già possibile ad accedere alla domanda del reddito d’emergenza?Grazie vi auguro una buona serata aspetto vostre notizie.

No, probabilmente la misura sarà contenuta nel prossimo decreto economico del governo, atteso per il mese di maggio. Solo dopo la pubblicazione sarà possibile sapere chi può accedere al sussidio e come presentare domanda per averlo.

• E già in vigore il reddito di emergenza

Ancora no, per ora si sa solo quello che il Governo e i Ministri hanno voluto far trapelare. Per entrare in vigore la misura è necessario, prima, che venga pubblicato il decreto che la contiene.

• Sono disoccupato lavoro in nero, avrei bisogno di un sussidio per poter mangiare.. aspetto una vostra risposta grazie

Il governo nel prossimo decreto, in cui sarà inserito anche il reddito di cittadinanza, ha annunciato sarà inserito anche un mini bonus che fornisca un reddito ai lavoratori sommersi (che ha prestato la sua opera in nero). Deve, quindi, attendere la pubblicazione del nuovo decreto per capire come e in che misura le spetta il mini bonus in questione.

• Quali documenti ci vogliono per presentare domanda del reddito di emergenza,e quando si può presentare,perché io non percepisco nessun sostegno economico

Al momento non si è conoscenza della modalità di presentazione della domanda per il reddito di emergenza nè di quali documenti saranno richiesti al momento della presentazione. Quello che possiamo dire con certezza è che nelle scorse settimanae è trapelata la notizia che per la richiesta sarà sufficiente un ‘autocertificazione in cui si sottoscriva di non percepire nessun reddito e nessun sussidio.

