Il decreto Rilancio ha previsto innumerevoli bonus da 600 a 1.000 euro per lavoratori autonomi e contratti di collaborazione anche senza partita IVA, e il tanto atteso Reddito di emergenza con un sussidio mensile fra le 400 e 800 euro per due mesi. Abbiamo riassunto in breve tutti i bonus per i lavoratori autonomi che vanno da un valore di 600 a 1.000 euro nei mesi di aprile e maggio.

Reddito di emergenza

Il reddito di emergenza con un valore mensile fra 400 e 800 euro, concesso per due mese. Per il sussidio, la domanda deve essere presentata online tramite il portale Inps entro il 30 giugno 2020.

I beneficiari sono i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:

valore Isee sotto i 15.000 euro;

residenza italiana;

patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino ad un massimo di 20mila euro, in base alla composizione del nucleo familiare o di persona con disabilità).

Bonus 600 a 1.000 euro nei mesi di aprile e maggio

Bonus 1.000 euro: per professionisti iscritti alla gestione separata, per partite IVA e autonomi, che nel periodo di emergenza da Covid-19 abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo nell’anno 2019.

Bonus 1.000 euro: per tutti coloro che avevano rapporti Co.co.co iscritti alla gestione separata, che per l’emergenza Covid-19 hanno cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto.

Bonus 600 euro: tutti i lavoratori con contratti di somministrazione impiegati nel settore turismo e stabilimenti termali.

Bonus 1.000 euro: per tutti i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali.

Bonus 600 euro per aprile e maggio: per i lavoratori autonomi e dipendenti non coperti da altre tutele che a causa della pandemia Covid 19 hanno ridotto, sospeso o cessato l’attività o il rapporto di lavoro (ad esempio rientrano in questa categoria i lavoratori autonomi privi di partita IVA, lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori incaricati alle vendite al domicilio).

Bonus 600 euro aprile e maggio: per i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensione di categoria.

