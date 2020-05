Il reddito di emergenza è la misura che si affianca al reddito di cittadinanza, in questo momento particolare, per dare un sostegno alle famiglie che hanno subito maggiormente i danni economici causati dalla pandemia di coronavirus. Dopo tante ipotesi prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad oggi possiamo dire con certezza a chi spetta il sussidio e quali sono i requisiti per richiederlo.

Reddito di emergenza al nucleo familiare

Un lettore scrive per chiedere:

Buongiorno volevo un informazione in merito ai requisiti per avere il reddito di emergenza .

Il mio nucleo familiare è composto da me , mio figlio di 23 anni e la mia compagna .

Io e mio figlio abbiamo sempre fatto lavori saltuari tipo pitturare, tagliare erba ect,

La mia compagna invece prende una pensione di reversibilità di 500 euro dall INPS.

Volevo chiedere gentilmente, se dalle informazioni che avete, se io e mio figlio, in questo momento privi di alcun reddito e ammortizzatori sociali, abbiamo diritto a richiedere il reddito di emergenza oppure se il piccolo reddito dato dalla mia compagna ci fa escludere dal diritto.

Cordialmente saluti

Il reddito di emergenza è una misura di sostegno al reddito familiare istituita dal Decreto Rilancio per i nuclei familiari in difficoltà economica a causa del coronavirus.

Per poter richiedere il beneficio è necessario che il nucleo familiare (e non il singolo) sia in possesso dei requisiti richiesti, così come già avviene per il Reddito di Cittadinanza.

I requisiti richiesti per l’accesso sono:

• per il solo componente richiedente è richiesta la residenza in Italia al momento della domanda

• reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare spettante di reddito di emergenza

• valore patrimoniale familiare inferiore a 10mila euro accresciuto di 5000 euro per ogni ulteriore componente e, comunque fino ad un massimo di 20mila euro

• valore isee inferiore a 15mila euro.

Il reddito di emergenza, però, è incompatibile se nel nucleo familiare c’è anche un solo componente titolare di un contratto di lavoro con retribuzione lorda superiore alla soglia massima di reddito di emergenza, se il nucleo familiare gode già del Reddito di cittadinanza, ed è incompatibile se anche un solo componente del nucleo percepisce pensione diretta o indiretta.

Nel caso specifico del vostro nucleo familiare ad impedire l’accesso al sussidio è la pensione di reversibilità percepita dalla sua compagna visto che il sussidio non viene erogato se anche un solo componente del nucleo è titolare di pensione diretta o indiretta.

