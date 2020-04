Reddito nucleo familiare: cosa succede se entra un’altra persona?

Sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ci sono sempre molti dubbi, molte le discordanze su cosa fa parte e cosa no. Il nucleo familiare è l’insieme di persone che abitano sotto lo stesso tetto e condivide la vita quotidiana, non necessariamente bisogna essere familiari, è sufficiente la residenza nello stesso immobile. Il reddito prodotto da queste persone viene cumulato e ne deriva il reddito complessivo.

Nucleo familiare e cumulo dei redditi in base ai componenti?

Un lettore ci pone la seguente domanda: Salve, vorrei chiedere un consiglio. Vorrei andare ad abitare con mia figlia

Che ha un bambino piccolo è separata lei lavora come infermiera e a un reddito e io lavoro come colf con il mio reddito e sono anch’io separata vorrei sapere se i due redditi si congiungono grazie!

La persona che decide di avere la residenza presso un altro nucleo familiare, per legge viene considerata parte integrante della famiglia anagrafica anche se quest’ultima non è legata da vincoli di parentela, matrimonio, unione civile, adozione, tutela, affinità o vincoli affettivi.

La residenza di più persone allo stesso indirizzo è rilevante sia fini del Comune sia ai fini della dichiarazione Isee che permette di avere prestazioni e bonus vari.

Reddito familiare

Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare si compone della somma di tutti i redditi dei singoli componenti al netto degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali per lavoro (autonomo e dipendente), delle detrazioni per carichi di famiglia.

Documenti per rilevare il reddito complessivo

Il reddito complessivo viene rilevato dai seguenti modelli riferiti all’anno precedente:

Modello CU (certificazione unica)

Modello 730 (dichiarazione dei redditi)

Modello Unico (dichiarazione dei redditi persone fisiche)

Quindi, se lei decide di andare ad abitare con sua figlia, rientra nel nucleo familiare e il suo reddito viene considerato nel reddito complessivo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube