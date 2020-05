Redmi K30 5G Extreme Edition: caratteristiche e prezzo

La Xiaomi è tra le aziende leader del mercato degli smartphone, sicuramente in Cina, assieme a Huawei è la più quotata. Adesso lancerà un nuovo device dalla tecnologia 5G, stiamo parlando dell’interessante evoluzione del Redmi K30 5G. Andiamo a scoprirne curiosità e prezzo.

Xiaomi lancia il nuovo Redmi K30 5G

Dunque, la fascia di dispositivi della linea Redmi della Xiaomi continua a sfornare gioielli. Stavolta sarà il turno di un nuovo dispositivo con tecnologia 5G. Parliamo della versione aggiornata di Redmi K30 5G, ovvero la Extreme Edition. Un dispositivo potenziato del modello già preesistente. Andiamo a scoprire una breve scheda tecnica, in un rapido elenco, di questo smartphone cinese di alta fascia.

Ecco, dunque le principali caratteristiche tecniche della versione Extreme Edition.

Schermo : 6,67″ full HD+ (2.400 x 1.080 pixel, 20:9) a 120 Hz, HDR 10, Gorilla Glass 5

: 6,67″ full HD+ (2.400 x 1.080 pixel, 20:9) a 120 Hz, HDR 10, Gorilla Glass 5 CPU : Qualcomm Snapdragon 768G octa core fino a 2,8 GHz

: Qualcomm Snapdragon 768G octa core fino a 2,8 GHz RAM : 6 GB LPDDR4X

: 6 GB LPDDR4X Memoria interna : 128 GB (UFS 2.1) espandibile (con microSD fino a 512 GB)

: 128 GB (UFS 2.1) espandibile (con microSD fino a 512 GB) Fotocamere posteriori : Principale : 64 megapixel Sony IMX686, 0,8 μm, f/1.89, 1/1,7” sensor size Grandangolo : 8 megapixel, FOV 120°, 1,12 μm, f/2.2 Depth : 2 megapixel Macro : 5 megapixel, 1,75 μm, f/2.4

: Fotocamera frontale : Principale : 20 megapixel Secondaria : 2 megapixel, 1,75 μm

: Connettività : hybrid dual SIM (nano + nano/microSD), Dual-frequency (L1+L5), Dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C, 3,5 mm audio jack, Radio FM

: hybrid dual SIM (nano + nano/microSD), Dual-frequency (L1+L5), Dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C, 3,5 mm audio jack, Radio FM Dimensioni : 165,3 × 76,6 × 8,79 mm

: 165,3 × 76,6 × 8,79 mm Peso : 208 grammi

: 208 grammi Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 30 W

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 30 W OS: Android 10 con MIUI 11

Dunque, queste le principali doti tecniche del nuovo modello di Redmi K30 5G Extreme Edition. La principale differenza con la versione precedente consiste nel nuovo processore Snapdragon, mentre il design resta pressoché identico. Con un miglioramento di circa il quindi per cento delle prestazioni per GPU e CPU. Ma quando uscirà? Bene, al momento sarà disponibile in Cina nel prossimo 14 maggio, ad un prezzo di circa 260 Euro. Non è ancora dato sapere, invece di una sua eventuale uscita nel resto del mondo e ancor meno nel nostro paese. Ma, online, si sa possiamo comprare dappertutto.

