Redmi Note 9 Pro: caratteristiche e uscita

E’ tempo per i lanci dei nuovi smartphone, ed anche Redmi sta per proporre il nuovo modello di casa, il Redmi Note 9 Pro, scopriamone caratteristiche e data di lancio.

Redmi Note 9 Pro: caratteristiche e specifiche tecniche

Sarà annunciato in streaming il 12 marzo Redmi Note 9 Pro, uno dei modelli che la casa cinese annuncerà per la primavera in arrivo. Non ci saranno normali conferenze stampa, a causa del Coronavirus che allarma in toni diversi l’intero globo, ma sarà affidato ad un lancio in streaming. Redmi Note 9 Pro si comporrà di uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ e avrà un processore octa core Snapdragon 720G.

La memoria del Redmi note 9 Pro sarà 4/6 GB di RAM con uno storage di 64/128 GB. Sui profili social di Twitter e su Amazon India è stato diffuso un piccolo video con l’haashtag #ProCamerasMaxPerformance e un’immagine che rivela un modulo con ben 4 fotocamere posteriori. Le quattro camere avranno molto probabilmente dei sensori da 48, 8, 5 e 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del Redmi Note 9 Pro invece si rivela la fotocamera frontale con 16 megapixel ed una cover in vetro, la batteria sarà da 5.020 mAh con ricarica veloce da 18 Watt. Il sistema operativo dello smartphone sarà sicuramente Android 10. Al momento non sembra chiaro il prezzo del device, quindi non resterà che attendere il lancio definitivo il prossimo 12 marzo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube