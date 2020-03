Ufficiale: Referedum del 29 marzo rimandato per emergenza Coronavirus

Dopo le tante lotte da parte dei grillini del Movimento 5 stelle, il Referendum del 29 marzo 2020, quello in cui si dovrà decidere se tagliare o meno il numero dei membri del Parlamento, è stato definitivamente annulato e posticipato a data ancora sconosciuta a causa dell’emergenza Coronavirus che il nostro Paese sta attraversando proprio in questo periodo. Nemmeno la politica, quindi, è immune al virus ed è giusto che si facciano prima gli interessi degli italiani e poi quelli politici. E’ necessario in questo caso un grande lavoro di previdenza al fine di ritornare al più presto ad una situazione di normalità. Vediamo più nel dettaglio tutte le informazioni relative a questa decisione già ipotizzata nei giorni scorsi.

Il Referendum del 29 marzo 202 è statao posticipato per via del Coronavirus

Questa è stata la decisione del Governo nei giorni precedenti alla quarantena obbligatoria per tutta la penisola italiana.

In tal modo sarà possibile per i politici fare una campagna elettorale in modo più efficace una volta finito il virus, permettendo dall’altra parte ai cittadini di non rischiare la propria salute.

Per adesso non ancora è conosciuta la nuova data del Referendum, ma si ipotizza che il prossimo 23 marzo il Governo si riunirà per deciderla.

Secondo alcune voci che girano sul web, la nuova data del Referendum potrebbe esserci nei giorni del mese di maggio, oppure a giugno.

Data la situazione di emergenza sanitaria ma anche economica, fare adesso un Referendum con tutte le precauzioni possibili potrebbe comportare non solo un rischio sanitario, ma anche economico.

In questo momento non ci si può permettere una spesa aggiuntiva ritenuta inutile sotto tutti i fronti con un’emergenza nazionale così pericolosa.

Infine, si cercherà una data comune in tutte le regioni italiane.

Pertanto, aspettiamo ulteriori informazioni ed aggiornamenti relativi al Referendum.

