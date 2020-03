Referendum 29 marzo taglio parlamentari: rischia di slittare per il coronavirus

Il referendum costituzionale del 29 marzo con il quale gli italiani avrebbero dovuto confermare o meno la legge che prevede il taglio del numero dei parlamentari potrebbe slittare a causa del coronavirus. La decisione potrebbe essere presa già nella giornata di oggi a causa delle disposizioni ministeriali per contenere la diffusione del virus.

Slittamento referendum costituzionale

Sembra sempre più probabile che la data per il referendum costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari possa slittare anche se si attende che la notizia sia confermata ufficialmente. La possibilità è che la data del referendum venga accorpata con le elezioni regionali ed amministrative per cui non è stata ancora stabilita una data certa, anche se presumibilmente sarà a maggio.

Il problema principale è che al referendum costituzionale, che ricordiamo andrà a modificare degli articoli della nostra Costituzione per apportare il previsto tagli di senatori e Deputati, non si sta dando la giusta importanza anche a causa dell’emergenza nata con il diffondersi del coronavirus. Lo slittamento, quindi, dovrebbe permettere anche la corretta campagna informativa pre elettorale e dare la possibilità agli elettori di dedicare la propria concentrazione solo al referendum. Da considerare che eventuali manifestazioni e comizi non potranno tenersi almeno fino al 15 marzo.

Gli elettori, inoltre, se i contagi non si fermano per la fine di marzo, potrebbero decidere anche di non recarsi alle urne per la paura di un possibile contagio falsificando, di fatto, il risultato del referendum.

Tommaso Nannicini, uno dei promotori del referendum, dichiara che il governo deve prendere la decisione di un possibile slittamento solo per ragioni strettamente legate alla salute pubblica e non per ragioni politiche.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube