Il voto per il referendum costituzionale è fissato per domenica 20 e lunedì 21settembre. Il quesito riguarda il taglio dei parlamenti, si tratta, tuttavia, di un referendum confermativo in quanto la riforma è già stata approvata dal Parlamento. Non è previsto il quorum.

Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari

Gli italiani chiamati alle urne nelle giornate del 20 e 21 settembre sono circa 51milioni. Il voto del referendum coincide con le elezioni Regionali in sette Regioni, con le amministrative e le suppletive. Domenica 20 settembre si potrà votare dalle 7 alle 23, mentre lunedì 21 dalle 7 alle 15. Non è previsto alcun quorum, quindi non è necessario raggiungere un numero minimo di votanti per approvare o abrogare la riforma.

Per poter votare è fondamentale recarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido. È, inoltre, obbligatorio rispettare nuove misure di sicurezza, relative all’emergenza sanitaria. La principale prevede che tutti gli elettori, scrutatori e presidenti di seggio dovranno indossare la mascherina.

Il quesito

Il quesito riportato sulla scheda elettorale è: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”. Le risposte possibili saranno ovviamente due “Sì” oppure “No”. Per votare sarà sufficiente barrare la casella scelta.

Il numero attuale dei parlamenti è di 945. Nel caso dovesse vincere il “Sì” questo si ridurrebbe a 600, di cui 400 deputati e 200 senatori. La proposta di legge per diminuire il numero dei parlamentari è stata avanzata dal Movimento 5 Stelle, che aveva fatto del taglio dei parlamentari uno dei capisaldi della propria campagna elettorale.

La riforma è stata approvata sia alla Camera che al Senato lo scorso autunno. Non avendo, tuttavia, raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi né Montecitorio né a Palazzo Madama, è stato possibile chiedere il referendum costituzionale. In particolare la richiesta è stata avanzata da 71 senatori.

