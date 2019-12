Regali di Natale, cosa regalare alla propria mamma?

Natale è il tempo della famiglia, del volersi bene, dello stare con chi amiamo e con chi ci ama, è la festa dei piccini, ma anche dei grandi, è l’occasione per rivedere parenti ed amici lontani, è l’occasione per farsi i regali, per dimostrare a chi vogliamo bene quanto effettivamente ci teniamo. Tra queste persone non può non essere citata la mamma, la donna alla quale dobbiamo tanto, in primis la nostra vita, quella donna che ci ha cresciuto, che ci protegge sempre, che ci cura e che non si è mai persa una nostra recita di natale alle elementari o alle medie. Un bel momento per fare un bel gesto, no? Vediamo quali sono dei regali da poter fare alla nostra mamma.

Quali sono i regali più belli da fare alla nostra mamma per Natale?

Invece di fare sempre i soliti regali da casa, sdoganiamo questo mito e diciamocelo in faccia: non per forza le mamme devono essere quel genitore che provvede alla casa.

Certo, in una società patriarcale come la nostra è previsto questo, ma le mamme di oggi sono donne in carriera, donne che lavorano, qualsiasi lavoro esso sia: dalla manager all’insegnante, dalla bidella all’estetista.

E’ vero, ci sono anche delle casalinghe che decidono di accudire i figli e la casa.

Ma non per questo anche il loro regalo di Natale deve avere a che fare con la casa e le faccende domestiche.

Pensando a qualche regalo che davvero possa far piacere alle nostre mamme, che ne dite di una giornata di relax?

Parliamo si spa, di terme, di centro benessere, massaggi, un weekend fuori, una gita in qualche posto sempre desiderato, un’escursione, una giornata al centro estetico dove fari fare pedicure, manicure, e anche un bello scrub in faccia.

Se poi si vuol regalare un oggetto si può optare per un libro, una borsa, un vestito, una maglia, un paio di scarpe, una sciarpa con cappello per queste giornate fredde, un pantalone, uno zaino piccolo.

Ma anche del trucco, come un set di rossetti, oppure ombretti, fondotinta, matite per la bocca e per gli occhi, un rimmel, un set per ceretta.

Anche pagarle un taglio, una piega o il colore dal parrucchiere fa la sua differenza.

E poi ancora: gioielli come bracciali, anelli e collane, oppure un pc, un cellulare.

Se non si vuol spendere troppo, è possibile trovare anche delle offerte online in diversi siti che si occupano di questo.

Qualunque sia il vostro regalo, se fatto col cuore sarà sicuramente apprezzato dalla vostra mamma.

Leggi anche:

Regali di Natale: quali sono quelli più originali da fare?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube