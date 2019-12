Regali di Natale: quali sono quelli più originali da fare?

Siamo ormai nel XXI° secolo e praticamente siamo circondati sempre da tante novità, non ci manca niente per quanto riguarda lo stretto necessario, e quindi ci ritroviamo sempre, in questo periodo, alla stessa domanda: che regali bisogna fare? Abbiamo di tutto, dai vestiti al cellulare, dalle sciarpe al libro appena uscito, non sappiamo mai cosa regalare di tanto originale. Ci sono, però, delle cose che si possono fare, dei regali particolari che hanno un sapore diverso dal freddo pc o cellulare che tutti vogliono, sono regali sentiti. Vediamo di seguito quali sono e come possono aiutarci.

I regali più originali da fare a Natale

Il regalo di gola

Questo regalo è davvero particolare ed è rivolto a chi è di buon appetito: che ne direste di cucinare per chi si ama oppure prenotare una cena al ristorante che è sempre piaciuto al mittente del vostro regalo?

In entrambi i casi si fa un figurone. Cucinare per le persone, infatti, è davvero un grande gesto di amore verso il prossimo, soprattutto se si preparano le pietanze che l’altro ha sempre amato.

L’idea potrebbe essere quella di organizzare una serata dove mangiare le cose che all’altro piacciano: capirà sicuramente l’impegno ed il sacrificio fatto.

Anche bello è il regalo della cena, sicuramente il fattore impegno non sarà equivalente col primo, ma nemmeno il fattore soldi scherza!

Musica e cinema

Questo regalo è più pensato per chi con la musica ci vive e non ne può proprio fare a meno.

Dalle raccolte ai vinili dei nostri miti musicali, si può anche pensare a degli abbonamenti ai servizi di musica in streaming.

Stessa cosa si può pensare per chi ha invece la passione del cinema, sia nel primo che nel secondo caso.

Aiutiamo in casa

Un bel pensiero come regalo di Natale è quello di aiutare in casa, non solo svolgendo le faccende domestiche ogni giorno, ma anche regalando quel determinato prodotto di cui si sente il bisogno.

Un’aspirapolvere, un fornello elettrico, qualsiasi cosa che possa alleggerire le faccende domestiche.

Cultura

Anche questo è un regalo molto particolare da fare a chi ama e vive di cultura.

Stiamo parlando di visite al museo, oppure di visite in qualche sito importante, concerti, teatro, cinema, raccolte importanti.

In base ai gusti della persona a voi cara è possibile trovare tantissime cose.

Ci vuole tempo

Concludiamo con quello che il regalo più importante tra tutti i regali che si possono fare non solo a Natale ma anche nella vita.

Regaliamo il nostro tempo, la nostra presenza, solidarietà a chi ne ha bisogno. Un passaggio in macchina, un aiuto a fare la spesa, un aiuto nelle faccende domestiche, un aiuto nello studio.

A pensarci bene, le cose più semplici e più sentite sono sempre le migliori.

