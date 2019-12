Novità dal mondo della tecnologia e dei suoi store, in particolare, da Trony che nell’ultimo volantino vuol venire incontro ai suoi clienti con un’offerta davvero pazzesca e sensazionale. Stiamo parlando di una tipologia di offerta che gioverebbe chiunque, ovvero dell’offerta “Il meno caro lo paghi la metà”. Essa, in pratica, ci presenta degli articoli dello store su cui viene applicato il 50% di sconto solo se si acquistano due prodotti. Attenzione però a farvi delle illusioni: questa super offerta e promozione non solo durerà fino al 24 di dicembre, quindi fino alla vigilia di Natale, ma è limitata soltanto ad alcuni prodotti. Dall’altra parte, è sicuramente un’occasione da non farsi sfuggire per i regali last minute. Detto questo, vediamo su quali prodotti vale l’offerta di Trony e alter informazioni utili.

Super offerta Trony: 50% di sconto su uno dei due prodotti fino al 24 dicembre!

Come abbiamo detto sopra, tale offerta vale solo se si acquistano dei determinati prodotti scelti da Trony.

La cosa che bisogna fare è recarsi allo store e comprare due prodotti, dove uno dei due deve essere stato scelto da Trony come su quello su cui viene applicato lo sconto.

Non vale l’offerta, quindi, se si comprano due prodotti scelti da Trony per l’offerta.

Comunque sia, il secondo articolo scelto, quello che costa di meno, verrà scontato del 50% direttamente in cassa.

Non demordete, gli articoli scelti da Trony non sono pessimi, anzi tra di essi si possono trovare molti cellulari, oppure pc, delle televisioni, in particolare gli smart TV, ma anche delle fotocamere e altri prodotti simili.

Quindi, sono tutti prodotti che la maggior parte di noi usa e anche spesso.

Un esempio? Tra i cellulari in offerta troverete un Huawei P30 Lite a 149,50€, un Galaxy A40 a 114,50€, ma anche un Galaxy Note 10+ a 489,50€.

Ma questo vale anche per i cellulari della Apple, ed altri prodotti sempre dell’azienda creata da Steve Jobs.

Infine, sebbene la promozione decisa dalla Trony vale su tutto il territorio nazionale italiano, possono esserci delle piccole differenze di prodotti da regione a regione.

Detto questo, vi invitiamo a fare un salto nel negozio Trony vicino casa o nella vostra regione per capire anche dove è conveniente spendere o meno.

